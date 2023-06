Rosyjskie samoloty spadają z nieba, a Kreml odpowiada... koparkami

Mi-35M. Co to za maszyna?

Mi-35 to głęboka modernizacja śmigłowców Mi-24W, opracowana na przełomie XX i XXI wieku - główne zmiany to zwiększenie mocy silników, nowe uzbrojenie oraz systemy umożliwiające wykonywanie lotów w dzień i w nocy. Śmigłowiec napędzany jest dwoma silnikami ТW3-117WМА lub WК-2500 o mocy 2200 KM każdy, co pozwala mu osiągnąć prędkość 310 km/h i osiągnąć pułap 5400 metrów. Zasięg maszyny to 460 kilometrów, ale może zostać zwiększony do nawet 1000 km za sprawą podwieszanych zbiorników z paliwem.

Śmigłowiec uzbrojony jest w działko GSz-23W, a na zewnętrznych pylonach mogą być podwieszone wyrzutnie rakiet niekierowanych, bomby, pociski kierowane czy zasobniki do minowania z powietrza. Jako uzbrojenie przeciwpancerne zastosowano ppk Ataka-W. Do walki z celami powietrznymi służą rakiety powietrze-powietrze Igła-W lub opcjonalnie G3-Ch Wega.



Starta dwóch MI-8MTPR-1 to porażka Kremla

MI-8MTPR-1 to modyfikacja znanych śmigłowców, które wyposażono w specjalne systemy Rychag-AV. Do rosyjskiego arsenału weszły w 2015 roku i obecnie są jego najnowocześniejszymi śmigłowcami do walki elektronicznej. Służą one do zagłuszania wrogiej obrony ziemia-powietrze oraz systemów namierzania wrogich myśliwców.



Dzięki temu pozwalają na swobodniejsze działanie rosyjskich samolotów, helikopterów, dronów i rakiet. Rychag działa na podstawie sekwencji anten odbierających i nadających sygnał. Anteny odbierające, umieszczone z przodu, wykrywają sygnał obrony przeciwlotniczej.



Natomiast anteny tylne emitują własny sygnał, zagłuszający przeciwnika. Śmigłowiec z włączonym systemem może utrzymywać się w locie przez około dwie i pół godziny. Według ostatnich danych rosyjskie lotnictwo posiadało 20 operacyjnych MI-8MTPR-1, więc aktualnie pozostało ich maksymalnie 18.