Podziemne tunele powstaną w Miami i Las Vegas. Co planuje rząd USA?

Elon Musk ma już na swoim koncie udaną budowę tunelu testowego pod Los Angeles, a niedawno został uruchomiony podobny tunel pod Las Vegas. Teraz firma The Boring Complany chce zbudować sieć tuneli pod Miami.

Władze Miasta Hazardu są bardzo zadowolone ze swojego innowacyjnego systemu transportu podziemnego. System Loop częściowo rozwiązał problem korków i pozwala na sprawne przemieszczanie się pomiędzy popularnymi lokacjami w mieście, np. podczas organizowanych wystaw czy targów.

Teraz podobny ma powstać w Miami. Elon Musk przedstawił plan władzom miasta. I chociaż jest to dopiero wstępny projekt, to już możemy być pewni, że sieć podziemnych tuneli o długości 10 kilometrów powstanie tam w ciągu najbliższych 3 lat. Tak przynajmniej twierdzą eksperci, którzy analizują rozwój transportu w amerykańskich miastach.

Jak Informuje Insider, North Miami Beach Loop miałby przewozić mieszkańców i turystów pojazdami Tesli między siedmioma stacjami, a mianowicie wzdłuż State Road 826, między Golden Glades Transit Center a Sunny Isles Beach w Newport Pier.

Firma The Boring Company wyliczyła, że cała inwestycja pochłonie od 185 do 220 milionów dolarów. Analitycy uważają, że jest to ułamek kosztów budowy metra w Miami. Dlatego ten projekt ma ogromną szansę na realizację. Tymczasem władze Las Vegas dały zielone światło Elonowi Muskowi do budowy 48-kilometrowej sieci podziemnych tuneli w tym mieście, która połączy z centrum obszar śródmieścia.

Całemu projektowi bacznie przygląda się rząd USA. Niedawno Departament Obrony zainteresował się budową podziemnych tuneli pod miastami w celu szybkiego transportu broni jądrowej. Chociaż plan jest owiany tajemnicą, pogłoski mówią, że The Boring Company już buduje takie tunele pod Baltimore i Waszyngtonem.