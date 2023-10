Spis treści: 01 Dziwny SMS "Głosuj na PIS"

02 NASK wydaje ostrzeżenie

03 Wyłudzenie danych czy głupota lub żart?

04 SMS od numeru Info jednak niegroźny?

Dziwny SMS "Głosuj na PIS"

Coraz więcej osób w Polsce zgłasza otrzymanie dziwnej wiadomości SMS. Nadawca często wyświetla się jako "Info", a treść łudząco przywodzi na myśl agitację wyborczą. W wiadomości znajdują się informacje m.in. o przywracaniu godności emerytom, darmowych pogrzebach dla tychże, podczas gdy całość rozpoczyna się hasłem "GlosujNaPIS".

GlosujNaPIS!Przywrocilismy seniorom prawo do godnej starosci i zrobimy tez pogrzeby emerytow za darmo Oryginalna pisownia wiaodmości SMS

O sprawie poinformowało wielu użytkowników mediów społecznościowych. Część z nich nie była pewna, czy aby nie doszło do jakiegoś włamania na któreś z posiadanych kont lub przejęcia numeru telefonu. Nieznany pozostaje też nadawca wiadomości. W niektórych przypadkach zamiast numeru widnieje napis Info, co mogłoby sugerować skorzystanie z bramki internetowej do wysyłania wiadomości na numery telefonów komórkowych.

NASK wydaje ostrzeżenie

Do całej sprawy odnosi się NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). W wydanym komunikacie ostrzega przed dezinformacją na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Przy wysyłanych fałszywych SMS-ach wykorzystano niezabezpieczone domeny internetowe, a ich nazwy do złudzenia przypominają te, które używane są przez poszczególne komitety wyborcze. O sprawie poinformował również Minister Cyfryzacji, Janusz Cieszyński.