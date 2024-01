Sztuczna inteligencja już na stałe wprowadziła się do naszego życia, a w zasadzie została wprowadzona przez ludzi, czy to inżynierów, informatyków, naukowców, czy biznesmenów. AI każdego miesiąca odgrywa coraz większą rolę, a dzięki niej postęp technologiczny i dokonywanie nowych odkryć naukowych znacznie przyspieszyło. Nic więc dziwnego, że niektórzy zapragnęli czegoś więcej i chcą zwiększyć możliwości zarówno sztucznej inteligencji, jak i człowieka. Ciągły rozwój jest przecież domeną ludzi.

Połączenie AI z mózgiem

Naukowcy z Indiana University pracowali nad wyjątkowym wynalazkiem, który przełamuje barierę technologia-mózg i stworzyli wyjątkowy inteligentny mikroczip. Pierwszym krokiem było wyhodowanie w laboratorium organoidu ludzkiego mózgu, który jest "uproszczoną" wersją/modelem swojego pierwowzoru - wykazuje on zdolność do adaptacji i zmian w odpowiedzi na stymulację. Kolejnym było podłączenie tkanek do sieci specjalistycznych mikroelektrod, które zostały wykorzystane do komunikacji.

W ten sposób stworzono bioukład nazwany Brainoware, który może być prekursorem biokomputerów. Przed tym układem naukowcy postawili szereg zadań do wykonania i mierzyli wszystkie niezbędne jego funkcje, sprawdzali także sposób i prędkość reagowania. Jednym z celów było określenie, czy Brainoware potrafi rozpoznawać ludzkie głosy. Okazało się, że robił to z 80 proc. dokładnością - rozpoznawał głos jednego z ośmiu ochotników.

Ponadto bioukład rozwiązał chaotyczny i skomplikowany system dwóch równań różnicowych zwany układem Henona, przez co udowodnił, że wykazuje on wyższą sprawność aniżeli sztuczne sieci neuronowe.

Jak powiedział prof. Feng Guo: - Chcieliśmy sprawdzić, czy możemy wykorzystać potencjał biologicznych sieci neuronowych w organoidzie mózgu do prowadzenia obliczeń. To dopiero dowód koncepcji, który pokazuje, że da się to zrobić.

Dodał: - Zasadniczo możemy zakodować informacje — coś w rodzaju obrazu lub informacji dźwiękowej — w czasowo-przestrzennym wzorze stymulacji elektrycznej.

Naukowcy, tworząc Brainoware dążą do wzmocnienia możliwości sztucznej inteligencji i ludzkiego mózgu. Jednakże badacze podkreślają, że muszą minąć jeszcze dziesięciolecia, by udało się wykorzystać tę technologię w "codziennym życiu". Natomiast futuryści zastanawiają się, czy to nie przypadkiem początek powstawania prawdziwych cyborgów.

Majstrowanie przy ludzkim mózgu

Już od pewnego czasu naukowcy chcą połączyć komputer z ludzkim mózgiem. W 2022 roku specjaliści z Monash University i startupu Cortical Labs opracowali system DishBrain - jest to tkanka powstała w laboratorium składająca się z około 800 000 ludzkich neuronów. Jak donoszą badacze. jest ona w stanie prowadzić zadane obliczania oraz potrafi grać w grę "Pong".

Jak powiedział kierownik badań dr Brett Kagan: - Pokazaliśmy, że możemy komunikować się z neuronami w taki sposób, że zmuszamy je do zmiany ich aktywności. Uzyskaliśmy w ten sposób coś, co przypomina inteligencję. Nigdy wcześniej nie udało się nam sprawdzić, jak komórki nerwowe zachowują się w wirtualnym środowisku.

Dodał także: - Udało nam się stworzyć środowisko z zamkniętą pętlą, które odczytuje stan komórek i stymuluje je odpowiednimi informacjami. W komórkach zachodzą takie zmiany, że jedna oddziałuje na inne.

Z kolei jak mówi Thomas Hartung z Johns Hopkins University: - Miną dziesięciolecia, zanim osiągniemy cel stworzenia realnego biokomputera. Jednak jeśli teraz nie zaczniemy pracować nad postawami, będzie to znacznie trudniejsze.