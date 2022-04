Policja zatrzymuje samochód bez kierowcy i nie wie, co robić

Do dziwnego zdarzenia doszło na jednej z ulic w San Francisco. Otóż funkcjonariusze w trakcie patrolu postanowili zatrzymać biały samochód oklejony czerwoną naklejką z nazwą Cruise. Niby nic wielkiego, bo każdego dnia policja sprawdza wiele podobnych pojazdów.

W tym przypadku jednak nie było to zwyczajne zatrzymanie. Policjanci włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, a jeden z nich podszedł do białego pojazdu. Nagle samochód ruszył z piskiem opon, a chwilę później zjechał na pobocze i włączył światła awaryjne. Policjanci jeszcze raz podeszli do drzwi kierowcy i w tym momencie bardzo się zdziwili, ponieważ na pokładzie pojazdu nie było ani kierowcy, ani pasażerów.

Reklama

Chociaż w pierwszym momencie można dojść do wniosku, że te wydarzenia rozegrały się nie dziś, tylko 5 lat temu, lub w kraju trzeciego świata, to jednak rzeczywiście miało to miejsce kilka dni temu w Kalifornii. Policjanci z San Francisco byli w szoku, że pojazd porusza się sam po ulicach i nie wiedzieli, co mają z tym fantem zrobić.

- Nasz autonomiczny pojazd zatrzymał się na sygnał radiowozu, a następnie zjechał do najbliższego bezpiecznego miejsca tak, jak było to wcześniej zamierzone. Policja skontaktowała się z przedstawicielami Cruise i żadne paragrafy nie były przytaczane - powiedzieli przedstawiciele firmy Cruise.

To niesamowita reakcja, bo każdego dnia po samym San Francisco i całej Dolinie Krzemowej porusza się wiele autonomicznych pojazdów najróżniejszych firm. Policjanci zachowali się tak, jakby w życiu na oczy nie widzieli takich pojazdów i nic o nich nie wiedzieli.

Firma Cruise, która jest właścicielem floty tych pojazdów, poinformowała, że postara się zorganizować szkolenia dla policjantów, którzy w przyszłości będą mieli przyjemność zatrzymać autonomiczne samochody, by zaoszczędzić im stresu. W najbliższych dniach ma też zostać uruchomiony specjalny numer informacyjny dla policji.