Polscy studenci stworzyli aplikację, która zlikwiduje problem korków

Wspaniałe wieści dochodzą do nas z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polscy studenci z Międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej Smart City i Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych Data Science Club zajęli drugie miejsce w konkursie Open Data Addathon dotyczącym stworzenia systemu, który umożliwiłby usprawnienie całego transportu publicznego w stolicy kraju.

Konkurs był zorganizowany przez Abu Dhabi Digital Authorities. W jego ramach, zespoły studentów z najróżniejszych krajów świata miały zaproponować innowacyjne rozwiązanie dla metropolii przyszłości. Do ich dyspozycji oddano 2500 zbiorów danych. - Szczególnie mile widziane były pomysły, które mogą rozwiązać choć jeden z kluczowych problemów dzisiejszych miast: nadmierny poziom zanieczyszczeń, niezawodność dostaw energii, efektywność transportu czy szeroko pojęte bezpieczeństwo - czytamy w komunikacie władz Abu Zabi.

Aplikacja przygotowana przez studentów w składzie: Stanisław Raczkiewicz, Paweł Saniewski, Adam Miśkiewicz, Michał Kaza, Maciej Grzelczyk, Igor Nowacki i Ola Jamróz, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Skupili się w niej na optymalizacji rozkładu przystanków komunikacji zbiorowej, by jak najbardziej to możliwe skrócić czas oczekiwania na autobus i samych przejazdów po mieście. Co najważniejsze, to rozwiązanie można z powodzeniem zastosować w praktycznie większości miast na świecie.

Władze stolicy przyznały, że takie rozwiązanie jest idealne dla przyszłości rozwoju Abu Zabi. Aplikacja podpowiada użytkownikowi, jaki najlepiej wybrać środek transportu w podróży do konkretnej lokalizacji. Bezpośrednio w aplikacji można też zakupić bilety na transport.

Nie zabrakło też pomysłów na usprawnienie samej istniejącej już infrastruktury. Polacy przygotowali system, który podpowiada władzom, jak dokładniej rozmieścić przystanki, by mieszkańcy mogli się sprawniej przemieszczać. W obliczeniach wzięto pod uwagę obecny rozkład przystanków, rozmieszczenie atrakcji turystycznych, częstotliwość wykorzystania konkretnych przystanków czy odległości między nimi.

Władze przyznały, że aplikacja i system opracowane przez polskich studentów mogą przyczynić się zarówno do usprawnienia transportu w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabiskich, wyeliminowania problemu korków, jak i ograniczenia zanieczyszczeń generowanych przez flotę pojazdów komunikacji miejskiej czy prywatnych samochodów.