Polska firma podbija świat. Startup zajmujący się AI wart ponad miliard dolarów

ElevenLabs to polski startup, którego założyciele zajmują się rozwijaniem możliwości sztucznej inteligencji - wykorzystują ją do klonowania głosu. Osiągnięcia firmy zostały zauważone przez inwestorów. ElevenLabs trafiło do grona jednorożców.

Polska firma rozwijająca narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji głosowej zyskała miano jednorożca /123RF/PICSEL