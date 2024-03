A mowa o skoczkowatych, czyli pospolitych owadach spotykanych w ogrodach czy na farmach, gdzie uważa się je za szkodniki upraw. Nie wyróżniają się one niczym szczególnym, z wyjątkiem jednej unikalnej cechy, która nie występuje u żadnego innego owada - wytwarzają niezwykle złożone nanocząsteczki zwane "brochosomami", które wyglądają jak maleńkie piłki do piłki nożnej. Te puste w środku kulki są o połowę mniejsze od pojedynczej bakterii, wypełnione maleńkimi porami i zaskakująco jednakowe u gatunków różnej wielkości żyjących w różnych częściach świata.



Skoczkowate wydzielają te brochosomy, a następnie pokrywają nimi całe ciało, co wydaje się mieć kilka zalet. Po pierwsze, cząstki są superhydrofobowe, co może chronić owady przed wodą i ich własnym superlepkim moczem. Wydaje się też, że robią dziwne rzeczy ze światłem, więc aby to zbadać, naukowcy z Penn State University postanowili stworzyć w laboratorium własne brochosomy i je przetestować.

Zdjęcie Skoczkowate wytwarzają niezwykle złożone nanocząsteczki zwane „brochosomami” / Lin Wang and Tak-Sing Wong / Penn State / domena publiczna

Natura ponownie lepsza niż technologia

Tworzenie tak małych obiektów jest trudne, dlatego zespół stworzył ich modele w większej skali, chociaż określenie "większy" jest oczywiście względne, ponieważ nadal miały one szerokość zaledwie 20 000 nanometrów. Następnie oświetlił je światłem podczerwonym o różnych długościach fal i obserwował - faktycznie okazało się, że cząstki odcinają prawie całe odbicie światła, co sugeruje, że ich głównym celem jest maskowanie owadów przed drapieżnikami.

Udało nam się wyprodukować te brochosomy przy użyciu zaawansowanej technologicznie metody druku 3D w laboratorium. Odkryliśmy, że te wytwarzane w laboratorium cząstki mogą redukować odbicie światła nawet o 94 proc. To przełomowe odkrycie, ponieważ po raz pierwszy widzieliśmy, jak natura robi coś takiego, kontrolując światło w tak specyficzny sposób za pomocą pustych cząstek powiedziała Lin Wang, główna autorka badania.