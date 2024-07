Powstaje luksusowy, zeroemisyjny jacht. Technologię udostępnią za darmo

Trwają prace nad "żaglowcem bez paliw kopalnych" firmy Vitters, projektem 3094, lepiej znanym jako Projekt Zero. W listopadzie 2023 trafił do stoczni w Zwartsluis w Holandii, gdzie miało miejsce położenie stępki. Obecnie trwają prace wyposażeniowe.

Jak poinformował branżowy serwis BOAT International, Projekt Zero ma być kamieniem milowym w żeglarstwie zorientowanym na zrównoważony rozwój, z możliwością pozyskiwania energii wiatrowej, cieplnej i słonecznej do zasilania jachtu i jego udogodnień.

Proponowany plan żagla generuje moc równą 1,5 megawata, czyli mniej więcej tyle samo energii, ile generuje typowa nowoczesna turbina wiatrowa o średnicy 70 metrów. Następnie hydrogenerator jest używany do przekształcenia energii kinetycznej w energię elektryczną, która zasila znaczną część jachtu. Są tu również zintegrowane z markizą jachtu i nadbudówką panele słoneczne, które mogą obracać się zdalnie, aby uchwycić jak najwięcej promieni. Ich wykonanie pozwala generować energię bez uszczerbku dla estetyki jachtu.

Marnix Hoekstra z Vripack przekazał, że firma musiała całkowicie przemyśleć projekt jachtu: - "Nie chodzi o ulepszenie tego, co mieliśmy, chodzi o najnowocześniejszą innowację". Aby się to udało, w skład projektu oprócz inwestorów weszli fizycy i architekci morscy ze studia Dykstra. Jacht ma zostać ukończony w 2025 roku. Co jednak najważniejsze, cała technologia budowy będzie udostępniona na licencji open source, aby inni również mogli rozpocząć wdrażanie rejsów zero-netto.

Ekologia nie tylko na lądzie

Do wprowadzania nowych rozwiązań prośrodowiskowych w transporcie lądowym zdążyliśmy się już chyba przyzwyczaić. Wszelkie rozwiązania pozwalające obniżyć lub nawet całkowicie wyeliminować spalanie paliw kopalnych stały się normą. Nie inaczej jest w transporcie wodnym, niezależnie od tego, czy mówimy o luksusowych prywatnych jachtach, czy o rekordowo dużych rejsowcach.

Projektanci coraz częściej sięgają po materiały naturalne, z recyklingu, lub takie, które można w 100 proc. temu recyklingowi poddać. Stosuje się nowoczesne rozwiązania zmniejszające tarcie, a tym samym ograniczenie spalania paliw kopalnych, zasilanie energię odnawialną lub z akumulatorów, bądź napędów hybrydowych.

Cóż, można powiedzieć, że dawniej istniał już zeroemisyjny transport i odbywał się żaglowcami wykonanymi z drewna. Z jednej strony można pokazać obecnie przykłady renowacji, które przywracają ponad 100-letnie jednostki do życia. Z drugiej strony projektanci dążą do zachowania co najmniej obecnych standardów jakości przy ograniczeniu ich wpływu na środowisko, na co pozwala obecna technologia.



