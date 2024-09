Powstał mikroskop tak szybki, że widzi elektrony w ruchu

Uchwycenie elektronu to nie lada wyczyn, jednak inżynierom udało się to dzięki specjalnemu mikroskopowi, który wykorzystuje impulsy elektronowe o niesamowitej prędkości. Potrafi on wychwytywać "zamrożone klatki" przemieszczających się obiektów z prędkością attosekundy tj. jednej kwintylionowej sekundy.

- Po raz pierwszy jesteśmy w stanie osiągnąć czasową rozdzielczość rzędu sekund za pomocą naszego elektronowego mikroskopu transmisyjnego — i nazwaliśmy to "attomikroskopią" - powiedział współautor badania Mohammed Hassan, profesor nadzwyczajny fizyki i nauk optycznych na Uniwersytecie w A, w oświadczeniu na temat pracy.

Poprzednie mikroskopy elektronowe potrafiły zauważać elementy z maksymalną prędkością kilku attosekund. Różnica pomiędzy nimi a najnowszym mikroskopem inżynierów Uniwersytetu Arizona to jak porównanie prędkości dorożki do bolidu Formuły 1.

Wcześniej mikroskopy nie były w stanie wychwycić niektórych zależności na poziomie atomów. Nowy mikroskop niesie więc za sobą istotne szanse na zrozumienie, co dzieje się z elektronami podczas zerwania wiązania chemicznego. Tym samym można poznać zupełnie nową wiedzę w dziedzinie fizyki kwantowej.