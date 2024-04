Pożar w fabryce amunicji. Produkują tam pociski dla Ukrainy

USA: pożar w fabryce amunicji

15 kwietnia ok. godz. 15 czasu lokalnego doszło do zgłoszenia pożaru w fabryce amunicji w mieści Scranton w Pensylwanii. Do jego ugaszenia wezwano regionalne zastępy straży pożarnej. Na zdjęciach widać, że z jednego budynku zakładów unosił się duży dym, który objął także okoliczne ulice.

Pomimo groźnie wyglądającej sytuacji okazało się, że pożar był niewielki i ok. godz. 18 udało się go ugasić. Na szczęście nikt nie ucierpiał, chociaż nie podano możliwych strat i uszkodzeń. Jest to o tyle ważne, że Scranton Army Ammunition Plant jest bardzo ważnym kompleksem w procesie produkcji najważniejszej obecnie amunicji na świecie.

Reklama