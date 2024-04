USA przetestowały broń przyszłości podczas ataku na Izrael

Czym jest amerykański system rakietowy SM-3?

Co niezwykłe, system może przechwycić i zniszczyć nawet rakiety balistyczne przemieszczające się nad wybrany cel w przestrzeni kosmicznej. Dlatego w sieci pojawiły się głosy, że SM-3 mogły skutecznie ochronić Izrael nawet przed najpotężniejszymi rakietami balistycznymi Iranu. Ta broń może radzić sobie nawet z bronią antysatelitarną.

Jak podaje The WarZone, pociski SM-3 w ostatniej fazie lotu uwalniają tzw. "pojazd zabijający", który uderza w cel i niszczy go energią kinetyczną, podobnie jak czynią to pociski hipersoniczne. Producent SM-3, koncern Raytheon, porównuje te uderzenia do zderzenia człowieka z 10-tonową ciężarówką, która porusza się z prędkością blisko 970 km/h.

Izrael ma też swój własny system obrony przed taką bronią. Nazywa się Arrow 3. Jednak na razie wsparcie dla takiego olbrzymiego irańskiego ataku musiały zaoferować Stany Zjednoczone. Nie jest wykluczone, że teraz, gdy system się sprawdził w boju, będzie wykorzystany w przyszłości do obrony Izraela już w ramach rodzimej armii.