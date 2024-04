Ukraiński olbrzym wylądował w Polsce. Wiadomo, co miał na pokładzie

Wczoraj (15.04) na jednym z lotnisk w Polsce wylądował obecnie największy samolot transportowy na świecie, a mianowicie Antonow An-124 Rusłan. Sztab Generalny Wojska Polskiego ujawnił, że na jego pokładzie umieszczono Bateryjny Moduł Bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej. Sprzęt udał się w podróż do Rumunii, gdzie weźmie udział w międzynarodowych ćwiczeniach SeaShield24. Mają one potrwają do 21 kwietnia.

Ćwiczenia SeaShield24 odbywają się w delcie Dunaju i w strefie przybrzeżnej wód Morza Czarnego. Jak tłumaczą przedstawiciele NATO, mają one na celu przygotowanie do zwalczania nielegalnej działalności na morzu i rzekach, zapewnienia ratownictwa na morzu, zabezpieczenia infrastruktury krytycznej czy neutralizacji wszelkiej maści niebezpieczeństw.