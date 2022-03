Prorosyjscy buntownicy rekrutują żołnierzy na Facebooku. Nocne Wilki zawsze za Putinem

Daniel Górecki Technologia

Wygląda na to, że media społecznościowe są silniejszym narzędziem propagandy, niż mogłoby się wydawać i to pomimo nałożonych sankcji. Nowe informacje opublikowane przez The Washington Post w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę są naprawdę niepokojące i wskazują nawet na rekrutację bojówek.

Powinni być zbanowani, tymczasem nawołują do walki po rosyjskiej stronie w Ukrainie. Facebook ma kłopoty?