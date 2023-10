Spis treści: 01 Słabe WiFi? Przesuń swój router

Słabe WiFi? Przesuń swój router

Gdzie postawiliście swój router? Niestety, bardzo często nie zwracamy uwagi na miejsce położenia naszego routera. Bywa, że znajduje się on na podłodze, za łóżkiem czy nawet w kuchni. Miejsce na router jest bardzo ważne i wpływa zarówno na zasięgi sieci WiFi w domu, jak i również na prędkość połączenia z internetem.

Aby uzyskać lepszą jakość połączenia, warto zmienić umiejscowienie naszego urządzenia. Gdzie położyć router? Dobrym pomysłem jest skorzystanie z półki lub szafki w centralnym punkcie domu, lub mieszkania. W ten sposób sygnał równomiernie pokryje całą przestrzeń użytkową, a dzięki wysokości dotrze bez problemu i widocznej utraty mocy.

Pamiętajmy, aby nie trzymać routera w kuchni. To specyficzne pomieszczenie pełne jest przecież metalowych elementów i urządzeń (jak np. kuchenka mikrofalowa czy lodówka). Takie rzeczy i użyte do ich produkcji materiały mogą znacząco i negatywnie wpłynąć na siłę i jakość sygnału routera.

Nigdy nie wyłączaj routera WiFi

Często w celach oszczędzania prądu decydujemy się na okresowe odłączanie urządzeń z gniazdka, czy po prostu wyłączamy je. Dzieje się tak np. przed podróżą, gdy wiemy, że nie będzie nas w domu przez dłuższy czas. To nie tylko oszczędność, ale również i bezpieczeństwo. O ile można to stosować w przypadku komputera czy telewizora, to z routerem jest inaczej.

Nie wyłączaj regularnie swojego routera. Urządzenia te stworzono z myślą o nieustannej pracy 24 godziny na dobę przez cały rok. Jeżeli regularnie będziemy wyłączać router, może to doprowadzić do problemów z siecią. Dla przykładu, operator może zauważyć częste zrywanie sygnału, co zostanie zinterpretowane jako problem z przepustowością i doprowadzi do awaryjnego zmniejszenia prędkości. Wolne WiFi na własne życzenie to słaby pomysł.

WiFi i akwarium? To spory problem

Router WiFi i domowe zwierzęta teoretycznie nie powinny sobie przeszkadzać. Poza skrajnym przypadkiem jak przegryzienie kabla czy zrzucenie routera z szafki, może jednak wystąpić dość niespodziewany problem z internetem w domu. Nie chodzi tu jednak o działalność kotów czy psów, a o akwariowe rybki.

Możemy nawet nie zwrócić uwagi na fakt, że słabe WiFi to wynik dużego zbiornika z wodą w naszym mieszkaniu. Akwarium może skutecznie utrudniać przesył sygnału z routera, co sprawi, że nasz internet będzie działać wolno. Nie trzeba jednak pozbywać się rybek Wystarczy, że przeniesiemy router w inne miejsce. Dobrym sposobem jest też użycie przedłużacza sygnału WiFi.

Gdzie ustawić router WiFi? Nie w szafie!

Większość z nas potrzebuje WiFi, a równocześnie zaskakująco dużo osób stara się skrzętnie ukryć niewielki router. Chowa się go do szafek, wkłada za łóżko czy kanapę tak, aby był jak najmniej widoczny. Później pojawia się jednak problem, że zasięg jest słaby, a pliki pobierają się wolno. Nie chowaj swojego routera!

Szukając miejsca na urządzenie od internetu wybierz takie, które pozwoli na dobre rozprowadzanie sygnału po całym domu lub mieszkaniu. Chociaż sygnał jest niewidoczny, to fizyczne przeszkody skutecznie utrudnią mu przedostanie się do zakamarków naszego domostwa. Kanapa czy łóżko wystarczą, aby sygnał WiFi był o wiele gorszej jakości.

Twardy reset WiFi to dobry pomysł

O ile regularne wyłączanie routera nie jest dobrym pomysłem, tak okazjonalny reset może pomóc utrzymać sieć w dobrym stanie. Nie chodzi tu o cotygodniowe kasowanie ustawień. Mowa raczej o twardym resecie wtedy, gdy zauważymy jakieś problemy z internetem w domu.

Dobrą praktyką jest też regularna zmiana hasła WiFi. Można tego dokonać przy pomocy specjalnej aplikacji producenta routera, lub wykorzystując logowanie się poprzez przeglądarkę. To pozwoli nam oczyścić sieć domową z niechcianych gości.