Wraz z postępującą cyfryzacją rośnie też aktywność cyberprzestępców, którzy tylko czekają, by wykorzystać błędy użytkowników dla własnej korzyści, dlatego kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci są coraz bardziej palące. Jednym ze sposobów ochrony są skuteczne zabezpieczenia kont, z których korzystamy na co dzień - coraz więcej usługodawców zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wprowadzają rozwiązania typu weryfikacja dwustopniowa czy zabezpieczenia biometryczne.

Allegro Pay z weryfikacją biometryczną

Do tej grupy dołączyło Allegro, które udostępniło swoim użytkownikom możliwość biometrycznego potwierdzania zakupów i weryfikowania płatności Allegro Pay (system płatności odroczonych pozwalający na płatność za zakupy do 30 dni później albo rozłożoną na 3, 5, 10 lub nawet 20 miesięcznych spłat). Do tej pory korzystanie z tego systemu wymagało potwierdzania każdej transakcji za pomocą sms, co było nieco uciążliwe - to się właśnie zmienia, bo Allegro wprowadza do swojej aplikację opcję zabezpieczenia biometrycznego, które umożliwia potwierdzenie zakupu odciskiem palca albo zdjęciem twarzy.

Klienci, przy użyciu weryfikacji biometrycznej, mogą potwierdzać każdy zakup oraz płatność za pomocą Allegro Pay. W ten sposób, poza pierwszą płatnością z potwierdzeniem biometrycznym, nie będą musieli potwierdzać zakupu kodem z SMS-a, który wysyłamy do klienta podczas takiej płatności - pisze Allegro w oficjalnym komunikacie.

Co warto podkreślić, taka możliwość była dostępna od kilku miesięcy dla użytkowników systemu operacyjnego iOS, ale teraz dołączają do nich również posiadacze urządzeń z Androidem (Android 11 lub wyższym oraz aplikacja Allegro w wersji 7.36.0 lub nowsza). Aby skorzystać z tej opcji, należy włączyć możliwość weryfikacji biometrycznej w ustawieniach swojego konta: Moje Allegro>Konto>Bezpieczeństwo>Dane biometryczne.