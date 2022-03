Przyszłość jest już dziś. Pierwsza w Polsce aukcja dzieł sztuki NFT

Jesienią zeszłego roku Doda (Dorota Rabczewska) sprzedała cyfrowy skan swojego ciała, podzielony na 400 części. Pierwszy pakiet, liczący 30 fragmentów, wyprzedał się w zaledwie 30 sekund! Jedna z polskich influencerek, którą na Instagramie obserwuje 650 tysięcy osób, sprzedała w formie NFT swoją cyfrową miłość za 1 milion złotych. Wiele bardziej i mniej znanych twórców za pomocą NFT rozpowszechniło swoje dzieła w globalnej sieci i przez to zaczęło się rozwijać jak nigdy przedtem.

Tokenizowane dzieła sztuki robią prawdziwą furorę na całym świecie. Jest to nie tylko przyszłość inwestowania w dzieła sztuki i możliwość wspierania ulubionych artystów, ale również idealny środek do lokowania swojego kapitału w czasach kryzysu. Teraz cyfrowa sztuka NFT zawitała na dobre do Polski. Już 6 kwietnia odbędzie się bowiem w naszym kraju pierwsza aukcja takich dzieł, która na zawsze zapisze się na kartach historii.

Dzieła Zdzisława Beksińskiego w formie tokenów NFT

Na aukcji, oprócz dzieł sztuki w formie tokenów NFT, będzie można kupić prace w klasycznej formie: oleje na płótnie czy rzeźby. Lista artystów jest imponująca, licytowane będą dzieła m.in. Zdzisława Beksińskiego, Wojciecha Siudmaka, Jarosława Jaśnikowskiego, Tomasza Sętowskiego, Jakuba Bereźnickiego czy Romana Opałki. Organizatorem tej wyjątkowej aukcji jest firma NFT Art, twórca pierwszej w tej części Europy platformy do sprzedaży i wybijania tokenów NFT - diamondscraft.io, która docelowo będzie zrzeszała artystów tworzących cyfrowo oraz tradycyjnie.

Czym są tokeny NFT?

NFT, czyli w języku angielskim non-fungible tokens, służą jako certyfikaty w przestrzeni globalnej sieci. Dotychczas nie było w niej możliwości wykazania praw własności w takiej formie, jakiej wszyscy twórcy by sobie tego życzyli. Technologia NFT rozwiązuje ten problem na każdej możliwej płaszczyźnie. Umożliwia ona nie tylko stwierdzenie praw własności w sieci, ale również zabezpiecza cyfrowe dzieła przed masowym kopiowaniem. Każdy właściciel dzieła NFT jest jednym na świecie, który ma do niego prawo własności.

Sztuka NFT to przyszłość twórców

Wartość światowej sprzedaży NFT, czyli niewymienialnych tokenów, osiągnęła w 2021 roku poziom 17 miliardów dolarów. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się obecnie na całym świecie technologii, które oparte są na systemie blockchain. Eksperci uważają, że NFT to przyszłość. Dzięki tej technologii twórcy w końcu będą mogli zacząć zarabiać na tworzeniu swoich prac i tym samym będą mogli realizować pasje, przy wsparciu swoich fanów.

Co ciekawe, w NFT inwestują nie tylko fani różnych celebrytów i milionerzy, ale również światowi giganci internetowi czy mody. Niedawno Mark Zuckerberg zapowiedział, że jego Instagram zamierza skupić się na rozwoju NFT i jeszcze bardziej spopularyzować tę nowość w swoich serwisach. Meta czy Microsoft myślą nawet o powiązaniu technologii NFT z budowanym światem Metaverse, czyli systemem, który pozwoli przenieść nas na stałe do świata wirtualnego.