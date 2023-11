Władimir Putin docenia potęgę sztucznej inteligencji

GigaChat wyróżnia fakt, że doskonale radzi sobie w rozmowach w języku rosyjskim, co czyni go doskonałym wyborem dla rodzimych użytkowników rosyjskiego. W przeciwieństwie do ChatGPT, który skupia się głównie na generowaniu tekstu, GigaChat potrafi generować zarówno tekst, jak i obrazy. GigaChat opiera się na publicznej sieci neuronowej ruGPT-3.5 z 13 miliardami parametrów, obsługującej kontekst o długości 2048 tokenów.

W sierpniu chatbot został zintegrowany z asystentem głosowym Salut w inteligentnych głośnikach SberBoom i SberBoom Mini. Aby pracować z GigaChat w interfejsie internetowym, trzeba się zalogować przy użyciu Sber ID. Platforma pełni funkcję chatbota, generującego SMS-y lub oferującego ich edycję; jest on także podłączony do sieci neuronowej Kandinsky’ego, co umożliwia generowanie obrazów.