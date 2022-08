MetalFish, czyli chiński producent obudów komputerowych dodał do swojej oferty produkt niecodzienny. Mam na myśli Y2 Fish Tank Chassis, która łączy obudowę i akwarium i to... w nawet ładny sposób. Mimo to firma nie podaje kilku dość istotnych informacji.

Zdjęcie Obudowa z akwarium prezentuje się całkiem nieźle, ale co dalej? / metalfish.cn / Informacja prasowa

Jak czytamy na stronie producenta, akwarium ma 370 mm głębokości, 250 mm szerokości i 290 mm wysokości. Firma nie podała, ile litrów pomieści, ale jeśli założymy, że przestrzeń z rybkami zajmuje około połowę sprzętu, daje nam to mniej więcej 13 litrów do pływania. Na dole znajduje się 3 mm panel akrylowy, który oddziela wodę i ryby od komponentów peceta umieszczonych poniżej. Światła LED-owe w panelu nad otwartą górą akwarium zapewniają oświetlenie symulujące światło dzienne, a dołączona pompa i system filtracji pobierają energię z obudowy za pomocą USB. Sprzęt posiada także oddzielne oświetlenie RGB, które można dowolnie włączać i wyłączać za pomocą pilota, którego otrzymamy w zestawie.

Reklama

Do środka wrzucimy płytę Micro-ATX lub Mini-ITX, dysk 2,5-calowy, dwa wentylatory 90 mm (które są dołączone), system chłodzenia procesora o wysokości 90 mm i kartę graficzną o maksymalnej długości 220 mm.

Czyli ta obudowa naprawdę sprawi, że będziemy trzymać prawdopodobnie 13 litrów wody nad urządzeniem elektronicznym. Co może pójść nie tak?

Czy te ryby są bezpieczne?

Poza zagrożeniem życia wynikającym z ewentualnego przecieku wody na sprzęt podłączony do prądu, zastanawia mnie też bezpieczeństwo ryb, które mają przecież pływać w obudowie. Co prawda nie wspomniano także o ewentualnym ochładzaniu komputera, ale możemy się spodziewać, że taka ilość wody będzie to robić, a z drugiej strony pracujące urządzenie może nagrzewać ciecz. Czy w takim razie jesteśmy w stanie zapewnić wodnym stworzonkom dobre warunki życia?

Obudowa jest sprzedawana w Chinach za 75 dolarów, czyli około 348 złotych.