Redmi Note 11 Pro już oficjalnie. Z tą ceną miażdży konkurencję

Xiaomi dziś zaprezentowało trzy smartfony, a mianowicie Redmi Note 11, 11 Pro i 11 Pro+. Ten ostatni, najlepszy, wyposażono w akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować z mocą nawet 120 W. Oznacza to, że w pełni można naładować baterię w zaledwie 15 minut. Tymczasem 11 Pro (bez plus) ładuje się wolniej, bo z mocą 67 W, ale za to oferuje pojemniejszy akumulator 5160 mAh.

Zarówno 11 Pro, jak i 11 Pro+ wyposażono w wyświetlacz Samsung AMOLED o przekątnej 6,67 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, który próbkuje też dotyk z częstotliwością 360 Hz. Nie zabrakło też dobrego dźwięku. W smartfonie zastosowano podwójne "superliniowe" głośniki dostrojone przy współpracy z JBL, które oferują dźwięk Dolby Atmos i certyfikat Hi-Res Audio.

Jeśli chodzi o aparaty, to na pokładzie znalazł się główny o rozdzielczości 108 Mpix z matrycą 1/1.52″, do selfie 16 Mpix oraz 8 Mpix szerokokątny i 2 Mpix do głębi. Mocy nowym flagowcom dostarcza procesor MediaTek Dimensity 920 (6 nm) z modemem 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Jest też certyfikat IP53. Xiaomi chwali się, że smartfon uzyskał AnTuTu V9 500949 punktów.

Xiaomi nie zapomniało o zwykłej wersji Note 11. Oferuje on 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+. Bez problemu odświeża on ekran z częstotliwością nawet 90 Hz. Jeśli chodzi o procesor, to znajdzie się tam MediaTek Dimensity 810 z modemem 5G. Pojemność akumulatora też zachwyca, bo mówimy tutaj o aż 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 33 W. Smartfon można naładować w pełni w niecałe 62 minuty.

Oprócz świetnej specyfikacji, nowe Note 11, Pro i Pro+ mają być dostępne w przystępnych cenach. Redmi Note 11 Pro będzie można dostać w Chinach już od 1599 juanów (~1000 złotych) za konfigurację z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Tymczasem cena Redmi Note 11 Pro+ w wersji 6 GB/128 GB została ustalona na 1899 juanów (~1185 złotych). A co ze zwykłym Redmi Note 11? Jego cena będzie jak zwykle bardzo niska. W Chinach będzie startowała od 1199 juanów (~750 złotych).