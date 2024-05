Rewolucja w SMS-ach. Wysłane wiadomości będzie można edytować

Ponadto zarówno telefon nadawcy, jak i odbiorcy musi mieć zainstalowaną aplikację Wiadomości w wersji beta. Co oczywiście po zakończeniu programu pilotażowego nie będzie już konieczne, ale na obecną chwilę jest to wymóg konieczny do spełnienia. W przeciwnym wypadku "SMS-ów" nie można edytować.

Edycja SMS-ów powinna być wieloplatformowa

Tak więc użytkownicy telefonów z Androidem będą wkrótce mogli edytować SMS-y wysyłane pomiędzy smartfonami z tym systemem. Do pełni szczęścia brakuje jednak wsparcia dla takiej funkcji na wielu platformach. Co z iPhone'ami?

Apple na własnych telefonach korzysta z platformy iMessage, która nie zapewnia pełnej kompatybilności z Wiadomościami Google. Jednak w tym roku firma z Cupertino planuje zaadaptować na iPhone'ach obsługę RCS (Rich Communication Services), co daje światełko nadziei. Konkretów na razie w tej kwestii nie ma, co powinno ulec zmianie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Rąbka tajemnicy możemy poznać w trakcie czerwcowej konferencji WWDC.

Na razie nie wiadomo, kiedy wiadomości wysyłane pomiędzy telefonami z Androidem będą edytowalne poza wersją beta. Program pilotażowy funkcji potrwa pewnie co najmniej kilka tygodni.

