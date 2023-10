Robot jak wyjęty z filmu. Japończycy zbudowali robota do zadań specjalnych

Wielki robot do zadań specjalnych

Inżynierowie z japońskiego start-upu Tsubame Industries z siedzibą w Tokio opracowali wielkiego robota, który będzie używany w przyszłych misjach eksploracji kosmosu. Waży 3.5 tony i mierzy 4.5 metra wysokości, a jego gabaryty sprawią, że stojąc przy nim, poczujesz się jak bohater popularnej serii „Gundam”.

Robot Archax Tsubame został stworzony z myślą o przyszłych misjach kosmicznych. Twórcy inspirowali się przy jego tworzeniu starożytnym ptasim dinozaurem, archeopteryxem. Stworzenie Archax kosztowało 3 miliony dolarów, co za tym idzie, jeżeli byśmy chcieli postawić sobie go w domu, musimy przygotować się na niemały wydatek. Przeszkodą może być również jego rozmiar, ale w ogrodzie na pewno prezentuje się równie okazale.

Reklama

Zdjęcie Dyrektor generalny Ryo Yoshida pozuje do zdjęcia z ARCHAX / ISSEI KATO / Reuters / Forum / Agencja FORUM

W rdzeniu robota, w kokpicie zamontowane zostały monitory, które odbierają w czasie rzeczywistym obraz z kamer zewnętrznych. Innowacyjna konfiguracja pozwala sterować kolosalnym robotem zdalnie za pomocą precyzyjnych joysticków.

Archax Tsubame wyposażony został w dwa specjalne tryby pracy

Archax posiada dwa tryby, dzięki czemu jest niezwykle wszechstronny. Pierwszy to „tryb robota”, który sprawia, że robot stoi wyprostowany, w pełnej gotowości do działania, w całej swojej okazałości. Drugi to „tryb pojazdu”, który zwiększa jego mobilność, umożliwiając mu jednocześnie poruszanie się z prędkością do 10 kilometrów na godzinę.

Wideo youtube

Ryo Yoshida, czyli twórca Archaxa chce, aby w przyszłości robot pomagał podczas misji kosmicznych. Jednak te kolosy mogą przysłużyć się ludziom również na ziemi. Wykorzystać je będzie można jako pomoc w przypadku katastrof do celów humanitarnych.

„Japonia jest bardzo dobra w animacji, grach, robotach i samochodach, więc pomyślałem, że byłoby wspaniale, gdybym mógł stworzyć produkt, który skompresował wszystkie te elementy w jeden. Chciałem stworzyć coś, co powie: „To jest Japonia”. Stwierdził dyrektor naczelny Tsubame Industries w raporcie The Independent.

Pomysłodawca robota, Yoshida już od najmłodszych lat fascynował się robotyką, od momentu, w którym przyjął się do huty żelaza, gdzie uczył się sztuki spawania. Później postanowił założyć firmę specjalizującą się w mioelektrycznych protezach rąk. Tak powstało Tsubame Industries, które obecnie zajmuje się tworzeniem między innymi potężnych robotów. Jest przedstawicielem awangardy start-upów doskonalących sztukę tworzenia robotycznych egzoszkieletów.

Technologia ta znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, począwszy od pomocy dostawcom w przenoszeniu ciężkich ładunków, po tworzenie supernowoczesnych wojskowych egzokombinezonów, które stworzą nowe pokolenie „super żołnierzy”.