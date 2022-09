Robot Żabki dał klientowi hot doga bez bułki. Co na to firma?

Żabka Nano to bezobsługowe sklepy sieciówki. Działają bez pracowników, a do autoryzacji i płatności używana jest aplikacja mobilna. Chcąc zrobić zakupy, wchodzimy po prostu do tego typu sklepu, wybieramy interesujące nas produkty, a po wyjściu z zakupami należność automatycznie nalicza się w apce. Skuteczność działania zapewniają kamery, które czujnym technologicznym okiem spoglądają na klientów. Już od czerwca tego roku w Żabce Nano można również zamówić hot dogi. Serwuje je robot Robbie. Firma chwali się, że jest to innowacyjne i pierwsze tego typu urządzenie na rynku. Jak jednak się okazuje, każdemu - także robotowi - zdarzają się błędy.

Wypadek przy pracy

Robot przypadkiem dał klientowi hot doga bez bułki. Jak do tego doszło? Całe wydarzenie zarejestrował klient, któremu się to przydarzyło, a wideo umieścił na swoim profilu na TikToku.

Robbiemu zdecydowanie nie można zarzucić naumyślnego sabotażu podczas przygotowywania posiłku. Na nagraniu widać, jak bułka odsunęła się w lewo przy pierwszej próbie włożenia do niej parówki, a później zsunęła się już całkiem, gdy robot nie przerwał czynności, tylko dalej, wielokrotnie próbował umieścić ją w pieczywie. I tak, niestety, przez następne kroki tworzenia hot doga parówka przeszła już sama, ostatecznie zostając podana nawet bez papierka, który się z niej zsunął.

Jak widzimy na TikToku, robot starał się, jak mógł. Niestety najwyraźniej to nie było wystarczające.

Reakcja firmy

Żabka Polska zareagowała na całą sytuację. Biuro prasowe powiedziało, że w Żabce testuje się wiele rozwiązań z użyciem zaawansowanej technologii, a robot Robbie jest jedną z najbardziej nowatorskich. Bywa, że nie zawsze wszystko działa, jak powinno i tak jak w przypadku pracy człowieka, również robotowi może zdarzyć się pomyłka. Klienta, któremu się to przydarzyło, Żabka zaprasza na darmowego hot doga (tym razem z bułką!).