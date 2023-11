Robot był wyposażony w ramię, które pchnęło mężczyznę na przenośnik taśmowy, miażdżąc jego głowę i klatkę piersiową.

Nie bunt, lecz wypadek?

Pracownik fabryki doznał poważnych obrażeń i szybko został przetransportowany do szpitala. Tam niestety zmarł na skutek odniesionych ran. Choć obraz buntujących się maszyn działa na wyobraźnię, to w tym wypadku (najpewniej) doszło do niefortunnego błędu oprogramowania.

Te miało być testowane i korygowane przed planowanym rozpoczęciem działania taśmy, czym zajmował się poszkodowany mężczyzna. Był on pracownikiem firmy odpowiadającej za robota i zajmował się kontrolowaniem pracy czujników i innych systemów, w które była wyposażona maszyna.

Nie pierwszy, nie ostatni

To niestety nie pierwszy przypadek, gdy człowiek został przypadkowo zraniony lub pozbawiony życia przez maszynę. Co gorsza, podobna sytuacja miała niedawno miejsce również w Korei Południowej. W marcu tego roku zraniony przez robota został pracownik zakładu produkującego części samochodowe.

W Europie też mieliśmy takie przypadki, jak choćby tragiczna sytuacja z 2015 w fabryce Volkswagena w Niemczech. Przypadek był podobny, bo wynikał z błędu robotycznego ramienia podczas pracy przy taśmie produkcyjnej. Można uznać, że przy tak powszechnym zastosowaniu tego rodzaju narzędzi usterki muszą się przytrafić. Może nastał jednak czas na zagwarantowanie bezpieczniejszego środowiska pracy obsługi technicznej?