W grze Detroit: Become Human opowiadającej o relacjach ludzi z androidami, pojawiła się scena, która szczególnie zapadła mi w pamięć. Znany artysta w podeszłym wieku chce, by robot, który się nim opiekuje, narysował obraz. Ten wzbrania się przed tym, gdyż jak sam wcześniej zdradza, nie rozumie ludzkich emocji i nie wie, co miałby narysować. Wtedy już jako gracz, możemy wybrać, co humanoidalny robot namaluje. Jest on w stanie stworzyć doskonałą kopię rzeczywistości, lecz od malarza dowiadujemy się, że twórczość nie na tym polega.

Reklama

ZOBACZ TEŻ: Ci znani ludzie to... wegetarianie

W związku z tym można byłoby się domyślić, że człowiek ma przewagę nad maszyną ze względu na swoją kreatywność i zdolność o nieszablonowego myślenia. Oznaczałoby to, że sztuka inna niż przedstawiająca wierne odzwierciedlenie rzeczywistości, zarezerwowana jest wyłącznie dla gatunku ludzkiego. Jednak już teraz spotykamy się z przypadkami, gdy autorem książki jest sztuczna inteligencja.

Właśnie swój platynowy jubileusz obchodzi Królowa Elżbieta II. W związku z tym, sztuczna inteligencja sterująca humanoidalnym robotem o nazwie Ai-Da, stworzyła jej nieszablonowy portret. Maszyna ma zamontowane w oczach kamery i korzysta z pamięci komputera, aby przekształcić dane cyfrowe w fizyczne rysunki i obrazy za pomocą ramienia robota.

Proces artystyczny maszyny został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlić różne aspekty zmian technologicznych, które miały miejsce podczas 70-letniego panowania królowej. Obraz o tytule "Algorithm Queen" został ułożony warstwowo i przeskalowany, aby stworzyć ostateczny wielowymiarowy portret monarchy.

Ai-Da jest pierwszym na świecie realistycznym, robotycznym artystą. Potrafi rysować i jest znaną performerką. Jako maszyna z możliwościami sztucznej inteligencji tworzy ciekawe i nietuzinkowe dzieła sztuki.

Wideo youtube

Robotyczna artystka Ai-Da została opracowana w Oksfordzie przez Aidana Mellera, specjalistę w dziedzinie sztuki nowoczesnej i współczesnej. Jej algorytmy zostały stworzone przez profesorów i studentów Uniwersytetów w Oksfordzie i Birmingham.