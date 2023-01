Co warto podkreślić, chociaż "kosmiczne" zastosowanie Paro jest zupełnie nowe, same robotyczne foki są już zasłużonym narzędziem terapeutycznym. Zostały zaprezentowane w 1998 roku przez Takanoriego Shibatę, naukowca z Narodowego Instytutu Zaawansowanej Nauki i Technologii Przemysłowej w Tokio i niedługo później zaczęły działać w placówkach opieki dla seniorów, gdzie okazały się szczególnie skuteczne w uspokajaniu pacjentów z demencją.

Wszystko za sprawą systemów sztucznej inteligencji robotów, które umożliwiają im reagowanie na dotyk, zapamiętywanie twarzy oraz uczenie się i powtarzanie czynności, które wywołują przychylną reakcję u pacjenta.



Co więcej, za swoją zdolność do zmniejszania lęku u dzieci z autyzmem, Paro został w 2002 roku wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Co ciekawe, sześć robo-fok Paro zostało też przekazanych przez producenta polskim instytucjom medycznym, gdzie wspierają psychologiczną pomoc dla ukraińskich dzieci.