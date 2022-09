Eksperci od technologii wojskowych nie mają wątpliwości, że rosyjskie systemy znajdują się w opłakanym stanie. Potężna korupcja w armii zaowocowała niedofinansowaniem rozwoju nowych projektów militarnych i odbiła się negatywnie na serwisowaniu systemów. W efekcie w trakcie wojny w Ukrainie pojawiają się coraz to nowe przypadki ostrzeliwania przez Rosjan swoich oddziałów.

W serwisach społecznościowych pojawił się bardzo ciekawy materiał filmowy. Obecnie bije on rekordy popularności. Widoczny jest na nim rosyjski system obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1 w trakcie dokonywania ataku rakietowego na pozycje ukraińskie. Pech chciał, że jedna z wyrzutni uległa awarii i wystrzeliła rakietę bardzo nisko i w stronę nagrywających żołnierzy.

Rosjanie ostrzeliwują się własnymi rakietami

Z filmu wynika, że pocisk mógł uderzyć w pobliski budynek. Prawdopodobnie żołnierze nie zginęli, ale mogli doznać poważnych obrażeń, ponieważ ujęcie kończy się w momencie wybuchu. Takich incydentów od początku wojny było wiele. Jest to nie tylko efektem problemów technicznych, ale również słabego przeszkolenia rosyjskich żołnierzy i zwykłego braku dbałości o bezpieczeństwo.

Pancyr-S1 (w kodzie NATO SA-22 Greyhound) to współczesny rosyjski przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy, który wszedł na wyposażenie w latach 90. W jego skład wchodzą dwie dwulufowe armaty automatyczne 2A38M kalibru 30 mm oraz dwanaście przeciwlotniczych pocisków rakietowych 57E6 lub 57E6-E.

Pancyr-S1 powstał do ochrony wyrzutni S-400.

To bardzo skuteczny system, szczególnie przydatny przy zwalczaniu dronów. Rosjanie reklamowali Pancyra, jako broń, która nie ma odpowiedników na świecie i jest w stanie zapewnić ochronę bliskiego zasięgu dla obiektów cywilnych i wojskowych przed atakiem lotniczym w każdych warunkach pogodowych i klimatycznych, zarówno w dzień jak w i nocy.

Pancyry wykorzystywane są do ochrony systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych S-400, ale również do obrony mobilnych wyrzutni rakiet międzykontentlanych "Topol" i Jars". Jeśli Putin zdecyduje się na użycie swojej najpotężniejszej broni, to na pewno systemy Pancyr-S1 będą osłaniać rakiety z pociskami jądrowymi.