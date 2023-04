Rosjanie śledzą ukraińskich żołnierzy dzięki aplikacji w smartfonie

Aplikacja Alpine Quest GPS to zbawienie dla Rosjan

Okazuje się, że rosyjscy agresorzy przejmują takie dane i wykorzystują informacje o aktualnej pozycji ukraińskich żołnierzy do śledzenia tras transportu sprzętu i przemieszczania się oddziałów. Chociaż nie jest to nowy sposób, to jak widzimy, jednak wciąż jest bardzo skuteczny.

Co ciekawe, głośno o problemach armii z takimi aplikacjami zrobiło się głośno w 2018 roku. Wówczas pewien użytkownik programu Strava poświęcił więcej czasu mapie i odkrył na niej aktywności fizyczne w bardzo nietypowych miejscach.

Po bliższym zapoznaniu się z ich lokalizacją i zdjęciami satelitarnymi, okazało się, że swoje położenie nieświadomie do sieci przekazywali żołnierze stacjonujący w tajnych bazach wojskowych znajdujących się w Iraku, Syrii, Jemenie czy Finlandii. To bardzo niebezpieczna sytuacja dla armii najróżniejszych krajów, gdyż takie dane mogą w łatwy sposób pomóc wrogowi czy terrorystom w przygotowaniach do ataku na obiekty wojskowe.