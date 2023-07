Spis treści: 01 Wolne media, fałszywe informacje

02 Obrzydliwy fake news przeraża

03 Prawdziwy atak, fałszywy powód i cel

04 Jak działa rosyjska dezinformacja?

Wolne media, fałszywe informacje

Mając w pamięci sytuacje, gdy fałszywe profile na Twitterze podszywały się pod m.in. firmy czy polityków łatwo domyślić się, do czego można jeszcze wykorzystać gigantyczną platformę społecznościową. Słynąca z produkcji trolli i botów strona rosyjska nie zapomniała wykorzystać świata internetu w sianiu dezinformacji i fałszywych newsów na temat Ukrainy. To jedna z taktyk walki z krajem, która w ostatnim czasie przybrała na sile.

Reklama

Niedawno do sieci zaczęły trafiać informacje, jakoby karabiny używane przez francuską policję w trakcie trwania zamieszek pochodziły z Ukrainy. Konkretniej, z pomocy przekazanej Ukrainie przez Stany Zjednoczone. Na Twitterze nie brakowało postów udostępniających informację "popartą" przez sugestywną fotografię. Ta pochodziła jednak nie z Francji czy Ukrainy, lecz z zawodów strzeleckich organizowanych pod Moskwą - i to sprzed ponad roku. Mimo to, informację udostępniało wiele kont, posiadających duże zasięgi.