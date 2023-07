Rosjanie tańczą na grobach poległych. Otwierają klub nocny w Mariupolu

Ze wstępnych szacunków ukraińskich władz wynika, że na skutek rosyjskiej agresji w Mariupolu zginęło co najmniej 22 tys. osób - liczba ofiar może być jednak dużo wyższa, bo część z nich spoczywa w tymczasowych grobach, przygotowanych przez najbliższych na okolicznych podwórkach czy w miejskich parkach, a inne nie zostały jeszcze odnalezione. Warto bowiem pamiętać, że w Mariupolu bardzo długo toczyły się walki, a miasto było też celem wielu ataków na ludność cywilną. Wystarczy tylko przypomnieć kilkukrotne bombardowanie Szpitala Dziecięco-Położniczego i atak lotniczy na teatr w marcu 2022 roku (na miejscu zginęło około 300 osób), ataki na humanitarne konwoje ewakuacyjne czy ostrzały bloków mieszkalnych.

Reklama

Kluby nocne na grobach Ukraińców

Nic więc dziwnego, że jak przekonują lokalne władze, w Mariupolu do tej pory znajdowane są tymczasowe pochówki. Co jednak najbardziej szokujące, Rosjanie zdają się zupełnie nimi nie przejmować i zaczynają budować w tych miejscach nowe obiekty, w tym... kluby nocne. Jak informuje doradca mera Mariupola, Petro Andriuszczenko, pośród zniszczonych w wyniku wojny bloków w Mariupolu otwarty został nocny klub o nazwie "Kleopatra" - oznacza to, że Rosjanie mają zamiar dosłownie tańczyć na grobach poległych Ukraińców.

Tysiące zabitych zostały pod ruinami, tysiące są pochowane w zbiorowych grobach, tysiące przepadły bez wieści (...) Okupanci dosłownie budują nowe obiekty na kościach zabitych przez siebie mieszkańców Mariupola czytamy w informacjach rady miejskiej Mariupola.