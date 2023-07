Wywiad USA: Chiny dostarczają wyposażenie dla rosyjskiego wojska

Ocena Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) została opublikowana przez Stałą Specjalną Komisję ds. Wywiadu Izby Reprezentantów USA i wynika z niej, że chociaż od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Chiny wielokrotnie zaprzeczały wysyłaniu sprzętu wojskowego do Moskwy, to w rzeczywistości w tym czasie stały się jej "jeszcze bardziej krytycznym partnerem".

Drony, kamizelki i inne płyną szerokim strumieniem

ODNI informuje, że Chiny i Rosja zwiększyły udział handlu dwustronnego rozliczanego w chińskim juanie, a instytucje finansowe obu krajów rozszerzają wykorzystanie krajowych systemów płatności. Pomimo surowych zachodnich sankcji i kontroli eksportu, z Chin do Rosji napływać mają "warte setki milionów dolarów półprzewodniki wyprodukowane w USA lub oznaczone jako amerykańskie", a w samym tylko marcu tego roku Chiny wysłać miały do Rosji drony i części do bezzałogowców o wartości 12 mln USD.



Z danych celnych wynika, że państwowe firmy zbrojeniowe ChRL wysyłają sprzęt nawigacyjny, technologię zakłócania i części do myśliwców do objętych sankcjami firm zbrojeniowych należących do rządu rosyjskiego czytamy w raporcie.

Warto też przypomnieć, że wcześniej w tym miesiącu główny doradca dyplomatyczny prezydenta Francji twierdził, że Chiny dostarczają do Rosji przedmioty, które mogą znaleźć zastosowanie jako sprzęt wojskowy.

Amerykańscy urzędnicy wielokrotnie sygnalizowali zaś zaniepokojenie handlem sprzętem "podwójnego zastosowania", ale dotąd nie pojawiły się żadne dowody na dostarczanie przez Pekin "śmiercionośnego wyposażenia", które zmusiłoby Zachód do reakcji. W efekcie mamy więc Chiny, które otwarcie wspierają Rosję i wysyłają do USA komunikat o treści "i co nam zrobicie?".