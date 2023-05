Rosyjska Flota Czarnomorska w opałach. Ukraińcy zbudowali potężny morski dron

TLK-150 to mały dron morski z ogromnymi możliwościami

TLK-150 ma bardzo wysoki maszt z zainstalowanymi kamerami i urządzeniami komunikacyjnymi. Stępka może służyć do zrównoważenia tego masztu. Możliwe, że można go wykorzystać jako peryskop do misji wywiadowczych w pobliżu wrogiego brzegu lub okrętu. Może również umożliwiać nawigację i zwiększenie celności w przypadku dokonywania ataków.

Co ciekawe, SZU poinformowały też o budowie większych morskich dronów. TLK-400 jest ponad dwukrotnie dłuższy i ma 4-6 metrów. Ma również korpus o znacznie większej średnicy, co oznacza większy zasięg i ładowność. Tymczasem TLK-1000 byłby jeszcze większy, do 12 metrów długości i wyposażony w cztery silniki. Nie jest jasne, czy te większe projekty zostały zbudowane czy jednak są w fazie rozwoju. Tak czy inaczej, niebawem powinniśmy częściej słyszeć o atakach na rosyjską Flotę Czarnomorską, nowymi ukraińskimi dronami morskimi.