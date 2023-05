Żelazna Kopuła antyrakietowa Izraela w akcji. Niezwykłe nagranie

Izraelska Żelazna Kopuła w akcji na wielu filmach

We wczorajszych i dzisiejszych (10-11.05) zmasowanych palestyńskich atakach rakietowych, niestety system Żelaznej Kopuły kilka razy nie podołał wyzwaniu. Rakiety uderzyły w domy i dokonały rozległych zniszczeń. Rannych zostało kilka osób. Pomimo tego faktu, Iron Dome to rewelacyjny system, który bezustannie jest udoskonalany. Nie można tutaj nie wspomnieć, że cały proces obsługi jest w dużym stopniu zautomatyzowany. System sam decyduje na podstawie danych, w jaki sposób i kiedy zniszczyć wrogą rakietę, by jak najbardziej to możliwe zminimalizować szkody na ziemi.

System Żelazna Kopuła działa na powierzchni ok. 150 kilometrów kwadratowych i jest w stanie wykryć oraz zniszczyć pociski/rakiety lecące na dystansie do 70 kilometrów. Co ciekawe, dopiero od niedawna system może strącać drony kamikadze. Eksperci szacują, że skuteczność Żelaznej Kopuły wynosi ok. 90 procent. To dużo, ale armia Izraela nie ustaje w swoich wysiłkach nad zwiększeniem efektywności, ponieważ ataki Hamasu są coraz intensywniejsze.