Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, ile samolotów MiG-29 dostarczyły Polskie Siły Powietrzne do Ukrainy. Wówczas było to 10 maszyn. Teraz okazuje się, że obecnie jest to już 14 myśliwców. Co najważniejsze, polska armia zapowiada, że to nie koniec. Łącznie przekażemy Ukrainie 20 tego typu samolotów. Niestety, na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie.

Pierwsze polskie MiGi-29 pojawiły się u naszego wschodniego sąsiada w drugiej połowie marca, a kolejne w kwietniu bieżącego roku. Na dobry początek były to 4 maszyny, na początku maja już 10, a dziś jest ich 14. Analitycy wojskowi podkreślają, że jest to bardzo szybkie tempo. Polska wiedzie prym w dostarczaniu do Ukrainy samolotów.

Reklama