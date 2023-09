Rosyjski żołnierz zaskoczył dwóch Ukraińców. Nie żyją. Jest nagranie

Zaciekłe walki na południe od Robotyne

Co najgorsze, Rosjanie przejęli nagrania z GoPro ukraińskiego żołnierza i wykorzystali w swojej propagandzie. Walki w okolicach Robotyne, Werbowe i Nowoprokopowki są niezwykle zacięte. Siły ukraińskie rozpoczęły tam dwa dni temu atak na dużą skalę, ale wszystkie informacje są ukrywane w ścisłej tajemnicy. Jedynie strona rosyjska publikuje materiały, jednak są to tylko sukcesy na potrzeby wewnętrznej propagandy.

Siły Zbrojne Ukrainy mają mało czasu na dotarcie do miasta Tokmak w obwodzie zaporoskim, które jest centrum logistycznym rosyjskiej armii. Kreml ogłosił bowiem, że rozpoczęła się budowa nowej linii kolejowej o długości 250 kilometrów. Ma ona połączyć Mariupol, Berdiańsk i Melitopol. Będzie to nowy szlak zaopatrzeniowy. Ma być gotowy wiosną 2024 roku. Jeśli powstanie, to zaczną się ogromne problemy dla ukraińskiej armii.