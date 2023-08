Rosyjskie drony nie mają szans. Masakruje je ta broń

Moduły Sarp Dual do jedno z najnowszych rozwiązań tureckiego przemysłu zbrojeniowego. Siły Zbrojne Ukrainy pokazały jeden z nich na wozie opancerzonym M113 z 1. Oddzielnej Brygady Specjalnej, walczącej w obwodzie donieckim. Zmieniło to pojazd w specjalną maszynę obrony przeciwlotniczej.

Moduły Sarp Dual są w Ukrainie. Skuteczna broń

System używany przez Ukraińców to zdalnie sterowania wieżyczka. Posiada dwa mocowania do montażu uzbrojenia, w których tak jak widać na filmie, można umieścić dwa karabiny kalibru 12,7 mm i kalibru 7,62. Istnieje jednak możliwość zamieszczenia granatnika, dla większej siły ognia w walce z piechotą czy lekkimi pojazdami.

Sarp Dual pokazany na filmie Ukraińców służy im do niszczenia dronów, z czego spisuje się znakomicie. Ciężki karabin NSW 12,7 mm będący głównym uzbrojeniem spokojnie radzi sobie z popularnymi rosyjskimi dronami jak Lancet-3, a stabilizacja całego modułu pozwala na ostrzał nawet podczas jazdy. Co ważne to nie jedyny pojazd Ukraińców wyposażony w ten moduł.