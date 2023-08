Wywiad wojskowy Ukrainy opublikował na swoim kanale na Telegramie przechwyconą rozmowę rosyjskiego żołnierza, z której dowiadujemy się kilku ciekawych informacji na temat działań wojennych Kremla w Ukrainie. Po pierwsze, mężczyzna opowiada o tym, że usłyszeli od swojego dowództwa, że sytuacja nie zmieni się najpewniej przez co najmniej trzy lata, więc zostaną w Ukrainie i będą "odzyskiwać terytoria" do 2026 roku.

Do walki w Ukrainie nawet po operacji serca

Co więcej, dostajemy też kolejne potwierdzenie faktu, że Rosja wysyła na front żołnierzy niezdolnych do służby - urzędnicy twierdzą, że są zdrowi i mają wracać do walki. Mężczyzna wyjaśnia swojej matce, że do Ukrainy wysłany został żołnierz po operacji serca, a także inny, który jest praktycznie niewidomy. Zdaniem mężczyzny, którego rozmowę przechwycono, każdy - niezależnie od stanu zdrowia - dostaje kategorię "zdolny do służby wojskowej" i nie ma żadnych wyjątków, a jedynym "plusem" jest możliwość miesięcznych "wakacji" na czas niezbędnych zabiegów medycznych: