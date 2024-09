Przewożenie rowerów w pociągach wiąże się z koniecznością zakupu dodatkowego biletu, gdzie zdarza się, że jego cena wcale nie jest zbyt niska. Wkrótce jednak ulegnie to zmianie. Co prawda tylko na jakiś czas, ale z pewnością będzie to niezła okazja dla wielu podróżnych.

Rower w pociągu z biletem za złotówkę

W przyszłym tygodniu odbędzie się Europejski Tydzień Mobilności. Do akcji postanowiło przyłączyć się PKP Intercity. W jej ramach właściciele jednośladów będą mogli liczyć na przewóz pojazdów niemal za darmo. Bilety dla rowerów transportowanych przez pociągi będzie można kupić za symboliczną złotówkę.

Reklama

Z informacji przekazanych przez przewoźnika wynika, że będzie to możliwe w wyznaczonych pociągach Twoich Linii Kolejowych (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) lub Express InterCity Premium (EIP). Stosownych oznaczeń w postaci symbolu roweru (widocznego na poniższym zrzucie ekranowym) należy szukać w rozkładach jazdy.

Zdjęcie Rower w pociągu za złotówkę w wybranych składach PKP Intercity. / PKP Intercity / materiały prasowe

Europejski Tydzień Mobilności odbędzie się w dniach 16-22 września i promocyjna opłata na rowery w pociągach PKP Intercity będzie obowiązywać na bilety zakupione na przejazdy w tym okresie. Przy okazji przewoźnik przygotował inną promocję.

Promocja na bilety w pociągach PKP Intercity Pendolino

PKP Intercity w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności przygotowało również inną promocję i dotyczy ona pociągów Pendolino. W przypadku wybranych składów bilety na przejazdy drugą klasą będą dostępne w cenach SuperPromo.

Nadarza się więc dobra okazja do podróży. Warto dodać, że Polacy wręcz pokochali pociągi, co potwierdzają nie tylko rekordowe wyniki PKP Intercity, ale również dane udostępniane przez Urząd Transportu Kolejowego. Na tego typu formę podróży decyduje się coraz więcej pasażerów.

PKP Intercity miało tak dobre pierwsze osiem miesięcy tego roku, że nie tylko zmieniło prognozy związane z całym 2024 r., ale również na najbliższe lata. Przewoźnik wierzy, że z jego pociągów skorzysta do końca br. blisko 80 mln pasażerów. Jeszcze niedawno zakładano, że będzie to prawie 75 mln podróżnych. Natomiast ambitny plan firmy na 2030 r. zakłada aż 110 mln klientów w skali całego roku.