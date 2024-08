Spis treści: 01 Bilet kupiony, plany zmienione

02 Jak zwrócić bilet PKP?

03 Ile kosztuje zwrot biletu?

Bilet kupiony, plany zmienione

Możemy nasz wyjazd planować z dużym wyprzedzeniem, zarezerwować noclegi, kupić bilety - a na koniec i tak przytrafi się coś, co wymusi na nas zmianę planów. Noclegi można anulować lub zmienić ich termin, podobnie z zaplanowanym urlopem w pracy. A co w przypadku transportu?

Jeżeli wybieramy się własnym autem, to problemu nie ma. Co, jednak gdy mamy kupiony bilet na pociąg? Okazuje się, że bilet PKP można zwrócić i nie trzeba mieć żadnej specjalnej taryfy jak w przypadku samolotów. Nie jest jednak do końca kolorowo, bo przewoźnik za anulowanie biletu na pociąg pobierze od nas opłatę. Jak to wygląda w praktyce?

Jak zwrócić bilet PKP?

Nie ma znaczenia, czy bilet kupiliśmy w kasie na dworcu, czy przez internet - w obydwu przypadkach da się bilet anulować (i odzyskać część kosztów), lub zmienić datę czy godzinę wyjazdu. Zmiana daty biletu jest darmowa, za rezygnowanie będziemy musieli zapłacić.

Jak anulować bilet na pociąg? Najłatwiej jest wtedy, gdy kupiliśmy go przez sieć z poziomu naszego konta w systemie biletowym PKP. Wówczas najłatwiej jest się zalogować na nasze konto, gdzie znajdziemy zakładkę z naszymi biletami. Tam powinna być opcja "Zrezygnuj" lub "Anuluj", albo "Zmień". Co zrobić, gdy bilet na pociąg kupiliśmy w kasie? Wówczas zwrócimy go tylko w kasie, ale niekoniecznie tej samej, w której dokonywaliśmy zakupu. Musi to być miejsce, w którym sprzedawane są bilety na pociągi danego przewoźnika, np. PKP Intercity. Co ważne, w kasie na dworcu zwrócimy też bilet kupiony online.

Ile kosztuje zwrot biletu?

Niezależnie od zapłaconej kwoty, zwrot biletu PKP nie jest darmowy, bo od ceny zostanie pobrana prowizja różnej wielkości. Może to być od kilku procent do nawet połowy wartości biletu. W przypadku PKP Intercity zwrotu dokonamy nawet do 20 minut przed odjazdem pociągu - prowizja przewoźnika wyniesie 15 proc., a pieniądze zostaną nam zwrócone w ciągu 3 dni roboczych. Wcześniej, bo do 30 minut przed odjazdem, zwrócimy bilety na EIP, EIC i te kupione w promocyjnych taryfach.

Czy można zwrócić bilet na pociąg za granicę? Jest to możliwe, ale w przypadku dokonania zwrotu do 30 minut przed odjazdem, stracimy aż połowę wartości biletu. Lepiej się pospieszyć - gdy anulujemy go na 24 godziny przed odjazdem, wówczas stracimy tylko 10 proc. ceny.

Ostatecznie lepszym pomysłem jest zmiana biletu. Wówczas nie zostanie pobrana żadna opłata. Jeżeli nowo wybrany bilet będzie droższy, będziemy musieli dopłacić. Ale jeżeli wybierzemy tańszą taryfę, to wtedy otrzymamy zwrot różnicy w cenie.