Baltic Power. Ruszyły prace z budową farmy wiatrowej na Bałtyku.

Farma wiatrowa Baltic Power to ogromna inwestycja naszego kraju związana z transformacją energetyczną. Na Bałtyku zostaną postawione wielkie turbiny wiatrowe, które dostarczą nam zieloną energię. W tym tygodniu ruszyły prace i w morze wypłynęło kilkanaście statków.

Inwestycję realizuje Orlen we współpracy z kanadyjskim Northland Power. W morze wypłynęły statki oraz ogromny pływający dźwig, który odpowiada za osadzanie monopali. Farma wiatrowa znajdzie się 23 kilometry na północ od brzegu na wysokości Łeby i Chorzowa. Jej powierzchnia to około 130 kilometrów kwadratowych, a więc pod tym względem będzie zbliżona do powierzchni Gdyni.