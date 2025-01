Wielka jak 7 boisk piłkarskich. To największa turbina morska na świecie

Qihang to największa na świecie turbina morska, która przeszła testy. Konstrukcja jest ogromna, bo jej wirnik zatacza koło, którego powierzchnia jest równa 7 boiskom piłkarskim. Turbina oferuje moc rzędu 20 MW, co czyni ją najwydajniejszą maszyną pływającą. Jej jeden obrót wytwarza tyle energii, co jedno gospodarstwo zużywa przez kilka dni.