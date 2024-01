Spis treści: 01 Najnowszy Samsung Galaxy S24 pokazany

Najnowszy Samsung Galaxy S24 pokazany

Początek roku jak zwykle należy do Samsunga. Koreański producent ponownie zdecydował się na prezentację modeli, które stanowią jego główną propozycję na rynku produktów mobile. Jesteśmy na Galaxy Unpacked 2024, dzięki czemu mogliście zapoznać się z najświeższymi informacjami o tej premierze. Zanim telefony pojawią się w sklepach minie jeszcze trochę czasu, ale producent już teraz ruszył z ofertą promocyjną.

Niektórzy z was pewnie zastanawiają się, czy warto kupić Galaxy S24, a może lepiej zaopatrzyć się w tańszy model z ubiegłego roku? Sprawdźmy, jak nowe telefony prezentują się w zestawieniu z poprzednimi modelami. Nasze porównanie rozbijemy na kilka części.

Zdjęcie Samsung jak zawsze dostarcza znakomite wersje kolorystyczne / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Samsung Galaxy S24 czy S23 - który warto wybrać?

Zacznijmy od gabarytów, które dla części osób mają szczególne znaczenie. Podobnie jak w zeszłym roku, tym razem Samsung ponownie zdecydował się na stworzenie trzech modeli. Do wyboru mamy podstawowy wariant Galaxy S24, nieco większy S24+ oraz Ultra, czyli topowy flagowiec na rynku z Androidem. Jak wyglądają wymiary telefonów w porównaniu z ubiegłorocznymi edycjami?

Galaxy S24 : 147 × 70,6 × 7,6 mm, 167 g;

: 147 × 70,6 × 7,6 mm, 167 g; Galaxy S23: 146,3 × 70,9 × 7,6 mm, 167 g;

Podstawowy model ma niemal identyczne wymiary zarówno w wersji S23 jak i S24. Tegoroczny S24 jest minimalnie dłuższy (ale za to węższy), taka sama jest jednak grubość obudowy i waga. Warto jednak zwrócić uwagę na wielkość ekranu. Ten jest nieco większy w przypadku nowego modelu. Przekątna zwiększyła się o 0,1 cala, dzięki zmniejszeniu ramek wokół ekranu. Pozostałe parametry wyświetlacza zostały niemal identyczne.



Galaxy S24 : 6,2", Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2340 × 1080 px), 1-120 Hz, 2600 nitów;

: 6,2", Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2340 × 1080 px), 1-120 Hz, 2600 nitów; Galaxy S23: 6,1", Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2340 × 1080 px), 48-120 Hz, 1750 nitów;

Niemal, bo poprawiono zakres wyświetlania klatek (S24 - od 1 do 120 Hz), a także jasność, która teraz wynosi 2600 nitów, zamiast 1750.



Wydajność, pamięć i bateria S24



Kluczowym elementem telefonu jest procesor. W przypadku Samsunga mowa o dwóch wariantach - Snapdragon i Exynos. Ten pierwszy tym razem znalazł się jedynie w modelu Ultra, pozostałe wersje Galaxy S24 zostały zaopatrzone w autorski Exynos.

Galaxy S24 : Exynos 2400;

: Exynos 2400; Galaxy S23: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

Standardowo, do wyboru mamy różne wersje pamięci. O ile każdy Galaxy S24 ma 8GB RAM, tak dostępnych jest kilka opcji pamięci zewnętrznej:



Galaxy S24 : 8GB RAM / 128 lub 256GB pamięci na dane;

: 8GB RAM / 128 lub 256GB pamięci na dane; Galaxy S23: 8GB RAM / 128 lub 256GB pamięci na dane;

Czy Samsung Galaxy S24 ma dobrą baterię? Ta ma pojemność 4000 mAh, czyli mowa o skromnym wzroście o zaledwie 100 mAh. Podobnie jak ubiegłoroczny model tak i ten obsługuje bezprzewodowe ładowanie o mocy 25W.

Zdjęcie Tytanowa obudowa w Samsungu S24 to jest to, na co czekali fani marki! / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Aparat w Samsungu S24 jak w S23

Aparat w nowym Galaxy S24 jest w zasadzie identyczny, jak w jego ubiegłorocznym odpowiedniku. Pod względem osprzętu, zastosowanych obiektywów i ich parametrów, S24 nie różni się w żaden sposób od S23. Duże zmiany dotyczą jednak oprogramowania. Samsung zapowiedział, że robienie zdjęć i ich edycja będą o wiele bardziej zaawansowane dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Oto parametry aparatu S24:

Obiektyw główny 50 Mpix z OIS, f/1.8;

Obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpix, f/2.2,| FOV 120°;

Teleobiektyw 10 Mpix z OIS, f/2.4, zoom optyczny 3x, zoom cyfrowy 30x;

Selfie: 12 Mpix, f/2.2;

Galaxy S24+ czy S23+ - jakie różnice?

Przejdźmy teraz do środkowego modelu, czyli telefonu Samsung Galaxy S24+. Wersja oznaczona plusem jest oczywiście nieco większa, a także posiada kilka usprawnień względem swojego zeszłorocznego odpowiednika. W tym wypadku łatwiej będzie zauważyć, że mamy do czynienia z telefonem z 2024 roku. Zacznijmy od gabarytów:

Galaxy S24+ : 158,5 × 75,9 × 7,7 mm, 196 g;

: 158,5 × 75,9 × 7,7 mm, 196 g; Galaxy S23+: 157,8 × 76,2 × 7,6 mm, 195 g;

Ponownie jak w przypadku podstawowej werji, różnice są kosmetyczne i nie odczujemy zmiany wagi czy wielkości urządzenia. Nie inaczej jest w przypadku ekranu. Oto porównanie wyświetlaczy S24+ i S23+:



Galaxy S24+ : 6,7", Dynamic AMOLED 2X, WQHD (3088 × 1440 px), 1-120 Hz, 2600 nitów;

: 6,7", Dynamic AMOLED 2X, WQHD (3088 × 1440 px), 1-120 Hz, 2600 nitów; Galaxy S23+: 6,6", Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2340 × 1080 px), 48-120 Hz, 1750 nitów;

Tu również udało się zwiększyć wyświetlacz kosztem ramek i dołożyć szersze spektrum wyświetlanych klatek. Jest też jaśniej.

Wydajność, pamięć i bateria S24+

Skoro Galaxy S24+ jest rozwinięciem podstawowej wersji, to nie dziwi zastosowany procesor:

Galaxy S24+ : Exynos 2400;

: Exynos 2400; Galaxy S23+: Snapdragon 8 Gen 2;

Samsung również w środkowym modelu zdecydował się na zastosowanie autorskiego Exynosa 2400, zamiast Snapdragona z ubiegłego roku. Większe zmiany dotyczą wariantów pamięci RAM:

Galaxy S24+ : 12GB RAM / 128 lub 256GB pamięci na dane;

: 12GB RAM / 128 lub 256GB pamięci na dane; Galaxy S23+: 8GB RAM / 128 lub 256GB pamięci na dane;

Mamy zatem wreszcie 12GB RAM w standardzie dla wersji z plusem. Bez zmian pozostała natomiast opcja pamięci wewnętrznej. Warto zauważyć, że powiększeniu uległa też bateria w Samsungu Galaxy S24+. Ta ma teraz pojemność 4900 mAh względem 4700 mAh z S23+.

Aparat w Samsung Galaxy S24+ taki jak w S23+

Aparaty w wersji z plusem nie różnią się ani od tych zastosowanych w Galaxy S24, ani też od ubiegłorocznej edycji. Ponownie, różnica polega na oprogramowaniu, które wspierane jest przez sztuczną inteligencję.



Oto aparat w Samsung Galaxy S24+:

Obiektyw główny 50 Mpix z OIS, f/1.8;

Obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpix, f/2.2,| FOV 120°;

Teleobiektyw 10 Mpix z OIS, f/2.4, zoom optyczny 3x, zoom cyfrowy 30x;

Selfie: 12 Mpix, f/2.2;

Galaxy S24 Ultra czy Galaxy S23 Ultra? Porównanie

Przechodzimy do Samsunga Galaxy S24 Ultra, czyli topowego flagowca ze stajni tego producenta. W tym wypadku czeka nas nieco więcej zmian, niż miało to miejsce w poprzednich modelach. Zacznijmy od jego gabarytów i ekranu - w tym wypadku jest mimo wszystko podobnie:

Galaxy S24 Ultra : 162,3 x 79 x 8,6 mm, 232 g;

: 162,3 x 79 x 8,6 mm, 232 g; Galaxy S23 Ultra: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. 234 g;

Praktycznie bez zmian. A ekran? Tu też bez zaskoczeń:



Galaxy S24 Ultra : 6,8", Dynamic AMOLED 2X, WQHD (3088 × 1440 px), 2600 nitów;

: 6,8", Dynamic AMOLED 2X, WQHD (3088 × 1440 px), 2600 nitów; Galaxy S23 Ultra: 6,8", Dynamic AMOLED 2X, QHD+ (3088 × 1440 px), 1750 nitów;

Nie ma różnicy w przekątnej, ale za to jest różnica w sposobie przygotowania ekranu. Ten w S24 Ultra jest płaski, a nie zaokrąglony na bokach, jak miało to miejsce rok temu. Dla wielu to zmiana na plus. Sylwetka telefonu wydaje się przez to nieco "ostrzejsza".

Wydajność, pamięć i bateria S24 Ultra

A co w środku? Powracamy do Snapdragona:



Galaxy S24 Ultra : Snapdragon 8 Gen 3;

: Snapdragon 8 Gen 3; Galaxy S23 Ultra: Snapdragon 8 Gen 2;

Samsung Galaxy S24 Ultra ma najmocniejszy mobilny procesor od Qualcomm. Mamy do czynienia z flagowcem, więc taki wybór nie dziwi. To dla wielu użytkowników ostateczny powód, aby sięgnąć po topowego Samsunga. Testy w poprzednich latach wykazały, że w porównaniu do Exynosa mamy nie tylko więcej mocy, ale i mniejsze zużycie baterii. A co z pamięcią?



Galaxy S24 Ultra : 12GB RAM / 512 lub 1TB pamięci na dane;

: 12GB RAM / 512 lub 1TB pamięci na dane; Galaxy S23 Ultra: 8 lub 12GB RAM / 256, 512 lub 1TB pamięci na dane;

Nie mamy już zatem możliwości kupienia nowego Ultra z jedynie 8GB RAM. Podobnie jak wersja z plusem, tak i Galaxy S24 Ultra oferuje tylko wariant 12GB. To dobra decyzja, gdyż 8GB nie powinno w ogóle być rozważane w przypadku topowego modelu, którego cena startuje od ponad 6000 tysięcy złotych. Warto przy okazji wspomnieć o baterii. Ta w Galaxy S24 Ultra nadal ma pojemność 5000 mAh, czyli najwięcej z prezentowanej gamy urządzeń.

Aparat w Samsung Galaxy S24 Ultra

Parametry aparatu Galaxy S24 Ultra prezentują się następująco:

Aparat główny 200 Mpix z OIS, f/1.7;

Aparat ultraszerokokątny 12 Mpix, f/2.2, FOV 120°;

Teleobiektyw 10 Mpix z OIS, f/2.4, zoom optyczny 3x;

Teleobiektyw 50 Mpix z OIS, f/3.7, zoom optyczny 5x, zoom cyfrowy 100x;

Selfie: 12 Mpix, f/2.2;

Największą różnicą na papierze wydaje się zmiana drugiego teleobiektywu. Ten ma teraz 5-krotny zoom optyczny (nie zaś 10x), i rozdzielczość 50 megapikseli, zamiast 10. Poza tym jest jaśniejsza przysłona (f/3.7 zamiast 4.9). Czy to duże zmiany? Tak, choć z pozoru może ciężko to zauważyć. W praktyce zdjęcia w dużym przybliżeniu z nowego S24 Ultra są o wiele jaśniejsze i po prostu wyglądają ładniej.

Zdjęcie Samsung S24 to będzie przebój. Poznaliśmy wszystkie fakty / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Galaxy AI i system w nowych telefonach

Duże zmiany, jakie pojawią się wraz z premierą serii Galaxy S24 to te dotyczące oprogramowania. Po pierwsze, Samsung chwali się gwarancją aż 7 lat aktualizacji zabezpieczeń systemu. Poza tym użytkownicy będą mogli liczyć na kilka świetnych funkcji. Te będą wykorzystywać sztuczną inteligencję. Mowa m.in. o:

Tłumaczenie rozmów na żywo - pozwoli na wykonywanie połączeń telefonicznych, które będą tłumaczone na żywo. Bez trudu dogadamy się w jednym z kilkunastu języków obsługiwanych przez system. Na liście znalazł się np. angielski czy hiszpański, ale również polski;

- pozwoli na wykonywanie połączeń telefonicznych, które będą tłumaczone na żywo. Bez trudu dogadamy się w jednym z kilkunastu języków obsługiwanych przez system. Na liście znalazł się np. angielski czy hiszpański, ale również polski; Zaznaczanie i wyszukiwanie - z poziomu zdjęcia zaznaczymy obiekt, który następnie zostanie wyszukany w internecie z dużą dokładnością, może to być coś do kupienia i nie tylko;

- z poziomu zdjęcia zaznaczymy obiekt, który następnie zostanie wyszukany w internecie z dużą dokładnością, może to być coś do kupienia i nie tylko; Asystent notowania - system pozwoli nam streścić notatki, a także dostosować styl tego, co napisaliśmy. Będzie można zmienić tekst na bardziej biznesowy, czy nadający się na social media;

- system pozwoli nam streścić notatki, a także dostosować styl tego, co napisaliśmy. Będzie można zmienić tekst na bardziej biznesowy, czy nadający się na social media; Asystent zdjęć - usuwanie elementów, ich edycja, przesuwanie i nie tylko. Zmienimy nasze zdjęcia dzięki inteligentnym algorytmom.

Czy warto kupić Galaxy S24?

Najważniejszym pytaniem po tegorocznym Galaxy Unpacked jest to, czy warto kupić nowego Samsunga. Odpowiedź nie jest oczywista, bo zależy od tego, czego oczekujemy od telefon - i jaki posiadamy w tym momencie. Samsung kusi nas odkupieniem starego modelu i rabatami, ale czy faktycznie warto?

Jeżeli jesteście użytkownikami ubiegłorocznej edycji Galaxy S23, to niekoniecznie. Zmiany nie będą aż tak odczuwalne, w związku z czym roczne modele nadal będą świetnie sprawdzac sie w boju. Jeżeli natomiast korzystacie z S22 lub starszych, to wówczas zmiana będzie jak najbardziej spora. Osobiście nie jestem zwolennikiem wymiany telefonu co rok, dlatego z taką decyzją można się śmiało jeszcze wstrzymać.