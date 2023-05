Okno na świat, czyli Street View

Google Street View to wyjątkowa usługa, która pozwala nam odwiedzić niemalże dowolny zakątek ziemskiego globu. W ciągu jednej chwili możemy przenieść się z własnej ulicy na beztroskie pustkowia Kazachstanu lub rajskie plaże w Tajlandii - lub po prostu zobaczyć, jak wyglądają ulice pobliskich miast czy cel naszej nadchodzącej podróży.

Jak to jednak bywa z okolicą (i nie tylko), wszelkiej maści remonty, rozbudowy i modernizacje sprawiają, że zdjęcia sprzed kilku lat tracą na aktualności. Chcąc zadbać o dostarczanie trafnych i aktualnych danych, Google co jakiś czas aktualizuje sfotografowane uprzednio ulice. Nie inaczej jest w przypadku Polski.

Google Street View ponownie w Polsce

Jak poinformowało Google, na ulicach polskich miast będziemy mogli ponownie zaobserwować charakterystyczne pojazdy z kamerami na dachu. Wszystko przez trwającą aktualizację Street View, która do listopada 2023 roku ma odwiedzić około 100 polskich miast w 16 województwach.

Na zaprezentowanej liście znaleźć można nie tylko największe miasta Polski (jak np. Wrocław, Warszawę czy Kraków), ale również mniejsze miejscowości - samochód Google Street View zawita również do m.in. Krosna, Piły czy Pabianic.

Najdziwniejsze miejsca ze Street View

Google Street View obfituje w różne nietypowe ujęcia, często przedstawiające ludzi w śmiesznych i niecodziennych sytuacjach. Nie ma oczywiście mowy o drastycznych kadrach, dlatego śmiało można wertować zasoby Google w poszukiwaniu czegoś, co poprawi nam dzień. Zresztą, zobaczcie sami:

Google Street View potrafi zaskoczyć. / Zrzut ekranu/Wonders of Street View/Neal.fun / materiał zewnętrzny

Cuda z Google Street View obfitują nie tylko w dziwne pozy - znaleźć tam można również nietypowe sytuacje z miejsc publicznych. Co powiecie na takie spotkanie z... obcym?

Niecodzienna sytuacja w Google Street View czy standard? / Zrzut ekranu/Wonders of Street View/Neal.fun / materiał zewnętrzny

Jeżeli chcecie załapać się na zdjęcie w Google Street View, macie sporo czasu. Tegoroczna aktualizacja będzie trwać do listopada. Google nie potwierdza jednak kiedy dokładnie i gdzie będą samochody fotografujące otoczenie. Wszystko przez zmienne warunki pogodowe oraz sytuacje na drodze. Miasta mogą być wszak zakorkowane np. na skutek remontów. Jest wiele zmiennych, choć zawsze jest szansa na uwiecznienie naszej nietypowej pozy...

Zdjęcie