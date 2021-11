Samochody od Xiaomi, Oppo, Vivo i OnePlus będą tanie jak barszcz

Wielu ekspertów ze świata motoryzacji uważa, że przyszłość pojazdów leży w Chinach. To właśnie tam mogą powstawać samochody elektryczne, które w końcu będą przystępne cenowo dla zwykłego Kowalskiego, a jednocześnie będą oferowały wszystko to, czego oczekujemy po samochodach przyszłości.

Na razie wszystko wskazuje na to, że taka piękna wizja może szybko się zrealizować, a to dzięki Xiaomi, Oppo, Vivo czy OnePlus. Wszystkie firmy zapowiedziały bowiem, że intensywnie pracują nad swoimi pojazdami elektrycznymi. Te trzy ostatnie korporacje mogą współpracować wspólnie, ponieważ należą do jednej grupy BBK Electronics.

Co ciekawe, ich inżynierowie nie pracują tylko nad elektrycznymi samochodami. W grę wchodzą również hulajnogi, skutery i inne najróżniejsze wynalazki. Tak naprawdę to dopiero początek rewolucji, która ma mieć nie tylko charakter lokalny, czyli chiński, ale również globalny. Z opublikowanej informacji na serwisie Twitter możemy dowiedzieć się, że firmy złożyły wniosek o przyznanie znaków towarowych na pojazdy elektryczne.





Na razie eksperci uważają, że pierwszy elektryczny samochód może pojawić się od Sony, Apple, Xiaomi czy Huawei, a dopiero później od Oppo, Vivo czy OnePlus. Jednak nie będzie to 10 lat, tylko nie dłużej niż 4 lata. Najważniejsze, że pojazdy mają być dużo tańsze od obecnej konkurencji w postaci koncernów samochodowych. Przynajmniej tak zapowiadają przedstawiciele chińskich firm. O tym mają też świadczyć sprzedawane przez nich tanie urządzenia mobilne. Trzymamy kciuki.