Za nami premiera składanych smartfonów Samsunga z linii Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5. Koreańczycy nie zapominają jednak o właścicielach flagowców prowadzonych do oferty wcześniej w tym roku. Mowa o modelach Galaxy S23, które to otrzymały nowe uaktualnienie dla aplikacji asystent kamery, która wprowadza ciekawą nowość. Zobaczmy sobie, co dodał producent.

Asystent kamery dla Samsung Galaxy S23 z nowym trybem zoomu

Aktualizacja asystenta kamery dla modeli z serii Samsung Galaxy S23 dodaje w aplikacji Aparat nową funkcję. Jest nią dwukrotny zoom. Koreańczycy wyjaśniają, że nie jest to wyłącznie standardowe przycinanie, ale zoptymalizowany tryb powiększenia dla zdjęć. Firma twierdzi, że jakość robionych z użyciem tej opcji zdjęć ma być na wysokim poziomie, nawet zbliżonym do dedykowanych teleobiektywów 3x i 10x.

Nowość została wprowadzona w aktualizacji asystenta kamery, która została oznaczona ciągiem znaków 1.1.03.1. Uaktualnienie jest już dostępne do pobrania z poziomu sklepu Galaxy Store dla wszystkich użytkowników zgodnych urządzeń. Warto dodać, że opcja wymaga do działania także najnowszej wersji oprogramowania dla smartfonów Samsung Galaxy S23, która zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa z sierpnia.

Seria S23 pierwszą z One UI 6

Warto dodać, że smartfony z serii Samsung Galaxy S23 będą pierwszymi, które otrzymają od firmy dużą aktualizację do Androida 14 wraz z autorską nakładką One UI 6. Obecnie dostępna jest ona w ramach programu pilotażowego i wiemy, że beta testy prowadzone są na terenie kilka krajów, z których właściciele telefonów mogą pobierać poglądowy firmware.

Android 14 z One UI 6 w finalnej wersji będzie gotowy jesienią tego roku. Możliwe, że smartfony Samsung Galaxy S23 otrzymają to uaktualnienie w okolicy października. Jest to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadzi liczne nowości obejmujące różne obszary, w tym także aparat fotograficzny, który ma zyskać nowe opcje. Na dostępność software trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ale chętni właściciele telefonów zawsze mogą zapisać się do programu beta testów i zapoznać się ze zmianami wcześniej.