Wygląda na to, że Samsung i Microsoft pozostają w dobrej komitywie. Koreańskie przedsiębiorstwo wspiera aplikacje mobilne Microsoftu na swoich urządzeniach. Z kolei gigant z Redmond oferuje dobrą integrację pomiędzy Windowsem a urządzeniami mobilnymi Samsunga. Teraz wszystko wskazuje na to, że wspomniane przedsiębiorstwa chcą wznieść swoją współpracę na całkowicie nowy poziom.

Doniesienia portalu The Elec wskazują na to, że Samsung już od marca badał możliwość współpracy z Microsoftem w celu wspólnego rozwoju technologii rozszerzonej rzeczywistości. Gigant z Redmond jest już swego rodzaju weteranem w tworzeniu urządzeń AR. Przedsiębiorstwo w 2019 roku zaprezentowało gogle HoloLens 2, które "korzystając z rozszerzonej rzeczywistości wprowadzą naukę i wydajność na nowe wyżyny". Według raportu Trendforce, Microsoft w 2021 roku sprzedał aż 200 tysięcy egzemplarzy gogli nowej generacji.

Wszystko wskazuje na to, że współpraca Samsunga z Microsoftem będzie skupiała się na dalszym rozwoju HoloLensów. Kolaboracja między przedsiębiorstwami potrwa do 2024 roku. Koreańskiemu producentowi elektroniki najwidoczniej bardzo zależy na szybkim rozwoju technologii AR. Niedawno firma znacząco wsparła finansowo DigiLens, przedsiębiorstw tworzące inteligentne okulary ze wsparciem dla rozszerzonej rzeczywistości.

Technologią AR i VR interesuje się coraz więcej gigantów technologicznych. W 2022 roku będziemy świadkiem prezentacji pierwszych gogli Apple. Możemy się też spodziewać tego, że w ciągu najbliższych lat trafią do sprzedaży gogle Mety. W końcu będą one konieczne do dostania się do ich metawersum.