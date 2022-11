Samsung po taniości? Flagowe smartfony potaniały na Black Friday 2022

Technologia

Black Friday już jest! To zakupowe święto pozwala na znalezienie atrakcyjnych ofert na elektronikę. Sklepy walczą o uwagę konsumentów, choć nie zawsze uczciwie. Mimo to w Polsce da się odnaleźć faktycznie dobre oferty. Jedne z lepszych przygotował Samsung. Na stronie internetowej firmy znajdziemy promocje na smartfony, ale nie tylko. Zobacz, co od Samsunga warto dodać na listę zakupów.

Zdjęcie A może Samsunga po taniości? Superpromocje na Black Friday / ©javiindy/123RF.COM / 123RF/PICSEL