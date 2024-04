Skarbówka ściąga zaległe abonamenty RTV. Rekordzista z karą 187 tys. zł

Abonament RTV to opłata, której Polacy coraz częściej próbują unikać, co potwierdzają dane związane ze ściągalnością tej daniny za 2023 r. Okazuje się jednak, że niepłacenie może mieć poważne konsekwencje. Przekonał się o tym pewien mieszkaniec województwa pomorskiego, który został ukarany olbrzymią grzywną.

Nie płacił abonamentu RTV i dostał 187 tys. zł kary

Z informacji, które Ministerstwo Finansów udostępniło redakcji Interia Biznes, wynika, że rekordzista nieopłacający abonamentu RTV otrzymał karę w wysokości aż 187 tys. zł. Jak to możliwe, skoro kara za unikanie tej opłaty wynosi 30-krotność miesięcznej stawki, co daje nam łącznie 819 zł (za telewizor)?

Pamiętajmy, że właściciele firm i przedsiębiorstw, które to są w szczególności kontrolowane pod kątem opłacania abonamentu RTV, zobowiązani są do uiszczania opłaty za każdy odbiornik radiowy lub telewizyjny, który do nich należy.

Nie wiemy, kim jest rekordzista z województwa pomorskiego, ale możemy się domyślać, że skarbówka ściągnęła tak duży dług właśnie od właściciela dużej firmy. Na tym nie koniec, bo urzędy skarbowe w innych województwach również mają się czym "pochwalić". Poniżej zestawienie najwyższych kwot wyegzekwowanych przez skarbówkę za nieopłacanie abonamentu RTV w poszczególnych regionach Polski.

dolnośląskie - 76 tys. zł,

kujawsko-pomorskie - 27 tys. zł,

lubelskie - 40 tys. zł,

lubuskie - 54 tys. zł,

łódzkie - 82 tys. zł,

małopolskie - 48 tys. zł,

mazowieckie - 59 tys. zł,

opolskie - 40 tys. zł,

podkarpackie - 13 tys. zł,

podlaskie - 61 tys. zł,

pomorskie - 187 tys. zł,

śląskie - 74 tys. zł,

świętokrzyskie - 49 tys. zł,

warmińsko-mazurskie - 26 tys. zł,

wielkopolskie - 32 tys. zł,

zachodniopomorskie - 53 tys. zł.

Skarbówka może zająć konto czy emeryturę

Urząd Skarbowy, który wszczął postępowanie egzekucyjne z tytułu nieopłacania abonamentu RTV, ma kilka sposób na ściągnięcie zadłużenia. Skarbówka może zajmować rachunki bankowe, emerytury, wynagrodzenia z tytułu pracy czy nadpłaty podatku. Ponadto istnieje możliwość wszczęcia postępowania komorniczego.

Za sprawdzanie opłacania abonamentu RTV odpowiada Poczta Polska, której pracownicy przeprowadzają kontrole. W przypadku wezwania do zapłaty dłużnik ma siedem dni na uregulowanie opłaty. Po tym czasie następuje wystąpienie z tytułem wykonawczym i sprawą zajmuje się właściwy urząd skarbowy.

Abonament RTV do lamusa

Kontrole czy kary nie zdają się jednak na wiele. Ściągalność abonamentu RTV spada, bo zwykły Kowalski może odmówić kontrolerowi wejścia do domu lub mieszkania. Dlatego rząd planuje zastąpić dotychczasową daninę nową opłatą.

Ma to być nowa forma, która będzie pobierana przez urzędy skarbowe wraz z podatkiem. Jej wysokość wyniesie około 8-9 zł/miesiąc. W skali roku będzie to kwota na poziomie około 100 zł. Taka opłata sprawi, że unikanie płacenia abonamentu zostanie znacząco utrudnione.