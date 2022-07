Podczas spotkania z wyborcami w Gnieźnie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w dość niespodziewany i zaskakujący sposób przywołał w przemówieniu kultowy przedmiot naszego świata, czyli smartfon. Lider obozu Zjednoczonej Prawicy mówił, że "młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smartfonów" i zapowiedział też "duże kontrakcje w tej dziedzinie". Te słowa wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Warto tej sprawie się bliżej przyjrzeć z punktu widzenia siły tej technologii i jej wpływu na nasze życie.

Lekarze zdiagnozowali nową chorobę wywoływaną przez uzależnienie od smartfona, czyli tzw. nomofobię. Po raz pierwszy termin "nomofobia" pojawił się w Wielkiej Brytanii w 2008 roku. Badanie wykazało, że prawie 53% użytkowników telefonów komórkowych wpada w panikę, gdy zgubi lub straci telefon, wyczerpie im się bateria lub gdy nie mają zasięgu.

Nomofobia - irracjonalny strach przed wyjściem z domu bez telefonu komórkowego, co prowadzi do pojawienia się lęku. Nazwa podchodzi od skrótu ang. "no-mobile-phone". Lekarze uznają nomofobię jako najnowszą chorobę cywilizacyjną ludzkości.

24 godziny ze smartfonem w ręku

Reklama

Ten obrazek zna każdy, kto porusza się komunikacją miejską: posiadacze smartfonów wpatrzeni nieruchomo w ekran urządzenia, którzy zapominają o świecie wokół. Wiadomo, że smartfon potrafi uzależnić i zamienić życie człowieka w ciągłe kontrolowanie sytuacji zerkając na jego ekran z krótkimi przerwami na sen i posiłek. Jak uwolnić się od niszczycielskiego wpływu smarftona na nasze życie? Jak nie stać się jego niewolnikiem? Oto 5 prostych porad dla właścicieli smartfonów, których udzielają eksperci od uzależnień.

Zdjęcie Uzależnienie od smartfona niszczy relacje rodzinne prowadząc do rozpadu związku / 123RF/PICSEL

1. Poznaj urok "trybu samolotowego" i "cichego"

Osoby uzależnione od smartfonów zapominają, że ich cudowne urządzenia mają kilka trybów pracy, które dają im szansę na to, aby nie wpaść w "smartfonowy nałóg". Jednym z nich jest "tryb cichy", kiedy przestajemy słyszeć dźwiękowe powiadomienia. Już tylko ten drobiazg sprawi, że co chwila nasza uwaga nie będzie skupiona na smartfonie. Przed snem warto jest przełączyć urządzenie w "tryb samolotowy" lub po prostu je wyłączyć.



2. Pozbądź się "złodziei czasu"

Uniezależnienie się od smartfona należy zacząć od ograniczenia wpływu na nasze życie tzw. "złodziei czasu". To aplikacje, które sprawiają, że co chwila bierzemy smartfon do ręki. Warto się zastanowić, czy nie lepiej ograniczyć listę aplikacji do tych niezbędnych, a media społecznościowe sprawdzać tylko dwa razy: rano i wieczorem. Wbrew pozorom nie stracimy tak wiele w wymiarze towarzyskim, a zyskamy mnóstwo wolnego czasu.



3. Unikaj ciągłej synchronizacji kont

To właśnie synchronizacja kont e-mailowych i mediów społecznościowych sprawia, że charakterystyczny dźwięk "masz nową wiadomość" powoduje, że praktycznie nie wypuszczamy smartfonu z rąk. Czasami wystarczy tylko usunąć sygnał dźwiękowych w ustawieniach, aby komfort naszego życia znacznie się poprawił.



4. Naucz się spędzać czas "bez telefonu"

To bardzo trudne zadanie dla osób, które mają pierwsze objawy uzależnienia od tego urządzenia, czyli właśnie nomofobii. Warto zrobić pierwszy, mały krok i nie zabierać ze sobą smartfona, kiedy udajemy się na posiłek. Eksperci zalecają, aby stopniowo wydłużać czas, kiedy jesteśmy bez dostępu do telefonu. Szybko okaże się, jak niewiele tracimy bez ciągłego zerkania na błyszczący ekran naszego smartfona.



5. Wybierz tradycyjny zegarek

Osoby uzależnione od smartfona bardzo często używają go do sprawdzania godziny. To sprawia, że podświadomie co chwila na niego zerkają, a takie sytuacje zachęcają do sprawdzenia "najważniejszych aplikacji" i ponownego wpadnięcia w "smartfonową pułapkę". Warto nauczyć się korzystać z tradycyjnego zegarka na ręku i w ten sposób kontrolowania czasu.