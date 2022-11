Smartwatch Garmin taniej na Black Friday. Ten zegarek zdobędzie z tobą szczyty!

Spis treści: 01 Garmin Fenix 6 Pro Sapphire - dane techniczne

Garmin Fenix 6 Pro Sapphire - dane techniczne

Zdjęcie Zegarek Garmin Fenix 6 Pro Sapphire / Zrzut ekranu/Allegro.pl / Informacja prasowa

Zegarek Garmin Fenix 6 Pro Sapphire to klasa sama w sobie. Jest bardzo wytrzymały. Jego soczewkę wykonano ze szkła szafirowego, ramkę z tytanu z diamentopodobną powłoką węglową, a obudowę ze stali, również diamentopodobną powłoką węglową. Zmierzymy nim tętno, skorzystamy z krokomierza, pomiaru temperatury, monitora snu, miernika wysokości, spalonych kalorii, kompasu, lokalizatora GPS, a nawet monitora nawodnienia. W mądrym bieganiu na różnych rodzajach terenu pomoże funkcja Dynamic PacePro. Co ciekawe, w zegarku skorzystamy nie tylko z profili aktywności, dostępne są też fabrycznie załadowane mapy narciarskie 2000 kurortów na całym świecie i to nie wszystko. Smartwatch ma bardzo dobrą baterię, która powinna nam zagwarantować do 14 dni pracy urządzenia pomiędzy ładowaniami w trybie zegarka. W trybie oszczędzania baterii zegarek powinien działać do 48 dni. Jest też zgodny z amerykańskimi normami wojskowymi dotyczącymi temperatury, wstrząsów i wodoodporności. Możemy na nim słuchać muzyki bez telefonu. Obsłuży też Bluetootha i zapłacimy nim bezprzewodowo dzięki funkcji Garmin Pay.

Gdzie kupić Garmin Fenix 6 Pro Sapphire w promocji na Black Friday?

Smartwatcha Garmin Fenix 6 Pro Sapphire przeceniono z 2769 zł na 2099 zł. To nadal sporo, jednak trzeba też przyznać, że to spora obniżka. Oferta będzie dostępna dziś na Allegro, warto więc dodać ją do obserwowanych. W tej cenie będzie można kupić tylko 149 sztuk zegarka.

Black Week trwa w najlepsze. Kiedy robić zakupy?

Atrakcyjnych cen w sklepach można poszukiwać od 21 listopada do 28 listopada. Podczas tygodnia wyprzedaży obchodzić będziemy Black Friday, a następnie Cyber Monday. Choć z pewnością pojawi się sporo naciąganych ofert, z odpowiednią dozą cierpliwości będzie można odnaleźć także atrakcyjne obniżki.